Schweiz: Wege in die Energiezukunft

Für ihr Gedankenexperiment machten die Forscher nun verschiedene Annahmen. Erstens: Die meisten Bewohner in der Schweiz verhalten sich wie die Menschen im unteren Aaretal und wohnen in ähnlichen Gebäuden. Zweitens: Um von Heizöl und Erdgas wegzukommen, wird der Wärmebedarf sämtlicher Gebäude zunächst einmal durch Sanierungsmassnahmen um rund 42% gesenkt; dann wird 3/4 des restlichen Wärmebedarfs in derart sanierten Häuser und Wohnungen mit elektrischen Wärmepumpen realisiert. Und drittens: Die Mobilität wird soweit elektrifiziert, dass ca. 2/3 aller privaten Autofahrten elektrisch stattfinden können, was ungefähr 20% aller gefahrenen Kilometer entspricht. Frachtverkehr und Fernreisen sind dagegen nicht so leicht umzustellen, daher wurden diese bei der Elektrifizierung der Mobilität in der Studie ausgenommen.

Atomkraftwerke spielen in der Empa-Studie keine Rolle mehr – denn der Ausstieg aus der Atomkraft ist seit der Volksabstimmung zum Energiegesetz vom Mai 2017 beschlossene Sache. Daher rechneten die Forscher mit einem starken Ausbau der Photovoltaik; die Hälfte aller in Rahmen des Projekts www.sonnendach.ch als gut bis hervorragend geeignet beurteilten Dachflächen in der Schweiz werden mit Solarzellen bestückt. Das entspricht rund einem Drittel aller Dachflächen in der Schweiz.