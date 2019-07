11.07.2019

Solarzellen zur Herstellung von Ökodiesel

Fotokatalysator erzeugt Kraftstoff aus land- und forstwirtschaftlicher Biomasse

Das zum Nationalen Forschungsrat CNR gehörende Istituto di Chimica dei Composti Organometallici hat ein innovatives Verfahren zur Herstellung von ökologischem Treibstoff entwickelt. Mithilfe fotovoltaischer Zellen kann aus land- und forstwirtschaftlicher Biomasse ein für den Flugverkehr geeigneter Kraftstoff gewonnen werden.

Mehrstufiger Prozess

"Es handelt sich um einen in mehreren Stufen ablaufenden Verarbeitungsprozess", erklärte Projektleiter Paolo Fornasiero. In einem ersten Schritt wird das Material in kleinere Partikel gehäckselt und einem heißem Dampfbad unterzogen. Während dieser sogenannten "Steam Explosion" entsteht eine ligninhaltige Flüssigkeit. Diese wird mit Fotokatalysatoren versetzt, die bei Lichtkontakt eine chemische Reaktion auslösen. Dabei entstehen neben Wasserstoff eine Reihe von Molekülen, die denen des Dieselöls sehr ähnlich sind.

In einer dritten Phase wird das Flüssiggemisch schließlich zu richtigem Dieselkraftstoff verarbeitet. "Dieser impliziert eine weitaus geringere Umweltbelastung als aus fossiler Energie gewonnener Kraftstoff", betonte der chinesische Forscherkollege Feng Wang.

Kooperation mehrerer Institute

Die wissenschaftliche Untersuchung war in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Dalian Institute of Chemical Physics, der Universität von Triest und mehreren anderen europäischen Forschungseinrichtungen durchgeführt worden. Einzelheiten können in der renommierten Fachzeitschrift Nature Energy nachgelesen werden.

Quelle Der Bericht wurde von der Redaktion "pressetext.com“ (Harald Jung) 2019 verfasst – der Artikel darf nicht ohne Genehmigung weiterverbreitet werden! Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren