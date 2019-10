Überlebensstrategien von mediterranen Korallen gegen Hitzewellen im Ozean

14.10.2019

Die Reaktion sei an Mittelmeer-Korallen entdeckt worden, berichtet das Forscherteam in einer Studie, die am Mittwoch in der renommierten Zeitschrift Science Advances erschien. Die Korallen überlebten durch eine Verjüngung (Rejuvenescence). Für diese bislang nur von fossilen Korallen bekannte Strategie wurden von dem Team um Dr. Diego Kersting von der Freien Universität Berlin und Dr. Cristina Linares von der Universität Barcelona nun die ersten Beweise an lebenden Korallen erbracht.