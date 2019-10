Extinction Rebellion: Die radikal gewaltfreie Rebellion fürs Klima

Ab Montag dem 7. Oktober werden mehrere tausend Menschen friedlich und gewaltlos zentrale Plätze in Berlin blockieren, kündigte „Extinction Rebellion Deutschland“ bereits eine Woche zuvor an. Sogar mit der Polizei sprach man sich im Vorfeld ab. Niemand konnte also ernsthaft überrascht sein von dieser gewaltlosen und blockierenden Form des Protests. Und so ließen die Ordnungshüter in der Hauptstadt die „Rebellion gegen das Aussterben“ zunächst zu. Schließlich sind Spontan-Demonstrationen nach dem Grundgesetz erlaubt.

Dennoch kamen die etwa 3.000 Rebellen überraschend früh und besetzten am Montagmorgen noch vor dem Berufsverkehr den Großen Stern rund um die Siegessäule und den Potsdamer Platz. Vorbereitet wurden die Aktionen in einem Klimacamp vor dem Kanzleramt. Auch in anderen Großstädten fanden zu Beginn der Woche Klimaprotest-Aktionen statt, unter anderem in London, Amsterdam und Sidney.