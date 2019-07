Klimaschutz kann Hunger und Armut aktiv verringern

15.07.2019

Aufforstung und andere Formen klimafreundlicher Landnutzung können nicht nur viele Gigatonnen CO 2 aus der Atmosphäre holen und so die Erderwärmung mindern. Zugleich machen sie, mit Bedacht eingesetzt, die von den Vereinten Nationen definierten „nachhaltigen Entwicklungsziele“ erreichbarer und verringern etwa Hunger und Armut. Dies zeigt eine Studie unter Mitwirkung des Berliner Klimaforschungs­instituts MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change). Die Studie wurde jetzt in der renommierten Fachzeitschrift Annual Review of Environment and Resources veröffentlicht.

Die Forscher ermitteln das Potenzial für alle sechs Formen der landgestützten CO 2 -Entnahme und beschreiben erstmals umfassend die Auswirkungen auf die UN-Entwicklungsziele sowie auf den – von den UN ebenfalls in einem Katalog definierten – Nutzen intakter Ökosysteme für den Menschen. „Zwei Optionen, nämlich das Wiederherstellen von Feuchtgebieten sowie das Anreichern von Kohlenstoff im Ackerboden, liefern fast nur positive Nebenwirkungen und könnten deshalb unmittelbar angegangen werden“, sagt Sabine Fuss, eine Autorin der Studie und Leiterin der MCC-Arbeitsgruppe Nachhaltiges Ressourcenmanagement und Globaler Wandel. „Bei den vier anderen Optionen ist dagegen ein Risiko-Management erforderlich, um etwa auszuschließen, dass ein verstärkter Wettbewerb um Landnutzung zu Engpässen in der Nahrungsmittelproduktion führt.“