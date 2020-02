10.02.2020

Start-ups treiben die neue Energiewelt voran

The smarter E Europe ist Europas größte energiewirtschaftliche Plattform und ideal für Start-ups, um ihre innovativen Produkte und Lösungen vorzustellen.

Dort knüpfen sie Kontakte zu etablierten Unternehmen und Investoren, bauen Geschäftsbeziehungen zu nationalen und internationalen Energieexperten auf und finden die richtigen Mitarbeiter für das eigene Unternehmen. Gleich vier Messen finden auf der Innovationsplattform vom 17. bis 19. Juni 2020 statt: die Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power. Sie decken die gesamte Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft ab und bilden damit nicht nur das komplette Spektrum der Sektorenkopplung ab sondern bieten auch jedem Start-up den passenden Ausstellungsplatz.

Auf Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform treffen Start-ups die Entscheider der gesamten Branche und können mit vielfältigen Vernetzungs- und Kontaktmöglichkeiten die Sichtbarkeit ihrer Firma nachhaltig steigern. Drei Messe-Pakete stehen dafür zur Verfügung.

Die vielfältigen Angebote im Rahmen von The smarter E Europe ziehen eine große Zahl von jungen Unternehmen aus der gesamten Bandbreite der neuen Energiewelt an. Entsprechend groß ist die Menge der Start-ups und Ihrer Angebote vor Ort: Sie reicht von Floating-Lösungen für Solarmodule der Profloating B.V., über die GIPSA-LAB Grenoble INP aus Frankreich, die ein Gerät erfunden hat, das LI-Ionen Batterien thermodynamisch messen kann, und die EVUM Motors GmbH aus Deutschland, die eine neuartige Entzugsquelle für hocheffiziente Wärmepumpentechnik präsentieren, bis hin zur Synergetiker GmbH aus Deutschland, die einen voll elektrischen Kleinlastkraftwagen im Gepäck haben.

Kostenfreie Präsentationsmöglichkeiten für Start-ups

Das Business Speed-Dating bietet Start-ups die Möglichkeit, Geschäftsbeziehungen zu nationalen und internationalen Energieexperten zu knüpfen und innerhalb von acht-minütigen Slots passende Projektpartner oder Investoren zu treffen. Auf dem Aussteller-Abend am ersten Messetag können sie in Biergartenatmosphäre Kontakte zu vielen Akteuren aus aller Welt knüpfen. Auch die Teilnahme am Founders‘ Breakfast ist kostenfrei. Es findet am dritten Messetag statt (begrenzte Teilnehmerzahl) und ist ideal, um sich mit anderen Gründern auszutauschen.

Start-ups können sich zudem für einen zehn-minütigen Vortrag in der Start-up Arena bewerben und haben damit die Chance, neue Kunden zu gewinnen und die eigene Reichweite und Sichtbarkeit zu erhöhen. Ganz besonders attraktiv ist die Teilnahme am The smarter E AWARD, Intersolar AWARD und ees AWARD. Diese zeichnen innovative Produkte und Projekte von Unternehmen aus, die einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der neuen Energiewelt leisten. So gewannen die zwei Start-ups Mondas GmbH und Raycatch Ltd. 2019 einen der renommierten Awards und können inzwischen die positiven Effekte beurteilen. Laut Efrat Ofman, Head of Marketing von Raycatch, hatte der Award unter anderem Auswirkungen auf die Anzahl der Standbesucher. „Unsere Ausstellung im Start-up Pavillon wurde gut besucht, und nach der Verleihung des Intersolar AWARD stieg die Anzahl der Besucher noch weiter an. Für Start-ups lohnt sich die Investition allemal, und wir freuen uns auf die Teilnahme an z ukünftigen Intersolar Europe Messen.“

The smarter E Europe findet mit ihren vier Einzelmessen (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power) vom 17. bis 19. Juni 2020 auf der Messe München statt.

Quelle Solar Promotion GmbH | 2020

