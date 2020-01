Trotz Trump gibt es in den USA große Bewegungen für den Klimaschutz

Zwei der Journalist*innen haben mich im letzten Jahr in meiner Heimat in Hammelburg besucht und mit mir genau darüber gesprochen, wie der Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland durch das EEG Fahrt aufnahm und wie von Deutschland aus der weltweite Ausbau der Erneuerbaren Energien stattfand, zu Beginn und im Laufe der 2000er Jahre. Daher heißen die Podcast-Folgen auch „Green New Germany“ (vox) und „Das German Green Deal“ (NPR). Im Laufe der Sendungen geht es aber eben auch darum, wie dieser German Green Deal bzw. das EEG zunehmend verschlechtert wurde, durch die steigende Anzahl der von der EEG-Umlage ausgenommenen Unternehmen bis zur Umstellung von der festen Einspeisevergütung zu Ausschreibungen. Für den Klimaschutz der Welt wird die kommende US-Präsidentschaftswahl eine entscheidende Rolle spielen. Sollten Sanders oder Warren gewinnen, wird die Welt noch eine echte Chance zum Erhalt der menschlichen Zivilisation haben. Mit einer Wiederwahl von Präsident Trump sähe es dagegen sehr düster aus. Wenn dann die USA unter einem demokratischen Präsidenten bzw. einer demokratischen Präsidentin den Ausbau der Erneuerbaren Energien vorantreiben will, dann finden Sie in den Anfängen des EEGs eine gute Grundlage, wie die Umstellung auf 100% Erneuerbare gelingen kann und gleichzeitig können sie aus den deutschen Fehlern lernen, damit der Green New Deal in den USA zum erhofften Erfolg wird und so einen der größten Emittenten der Welt auf Nullemissionen umstellt.