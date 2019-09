15.09.2019

Allein in Europa soll im nächsten Jahr eine Million Elektrofahrzeuge verkauft werden

Der Aufstieg erschwinglicher Elektroautos ist vom EU-Recht abhängig und auf der Grundlage der neuesten Produktionspläne der Automobilhersteller erreichbar.

Die Fahrzeughersteller verfügen über vier Tools, um das Gesetz einzuhalten:

EV-Boost; Verbesserungen am Verbrennungsmotor; aufhören, hoch emittierende Autos zu verkaufen; und Pooling mit Elektrofahrzeugherstellern.

Die Steigerung des Verkaufs von Elektrofahrzeugen ist die zukunftssicherste Strategie, die von den wichtigsten europäischen Marken gewählt wird.

Die Kosten für die Investitionen, die erforderlich sind, um die Klimaziele für Autos zu erreichen, werden auf etwa die Hälfte der Kosten geschätzt, die durch die Strafen für die Nichteinhaltung entstehen.

Der Anstieg der SUVs von 7% im Jahr 2009 auf 36% im Jahr 2018 und nicht der Rückgang des Dieselabsatzes sind hauptsächlich auf den jüngsten Anstieg der CO2-Emissionen von Neuwagen zurückzuführen.

Während die Automobilhersteller auf der IAA neue Elektroautomodelle zeigen, prognostizieren neue Analysen, dass die Automobilhersteller nächstes Jahr in der Europäischen Union bis zu eine Million Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge (EV) verkaufen könnten, was die jüngste Position der EU als zweitgrößter Elektroautomarkt der Welt festigt. Die von Transport & Environment (T & E) durchgeführte Analyse schätzt, dass die EV-Verkäufe im Jahr 2020 bei etwa 5% (3-7% -Bereich) liegen werden, wobei die EV-Verkäufe im Jahr 2021 bei etwa 10% (5-12% -Bereich) liegenDie Analyse zeigt, dass sich die Autohersteller nach Jahren begrenzter Anstrengungen endlich darauf vorbereiten, jene große Zahl von verbrauchsgünstigeren und erschwinglicheren Elektroautos auf den Markt zu bringen, die zur Einhaltung des europäischen CO2-Gesetzes für Autos erforderlich sind.Der Bericht zeigt, dass die Autohersteller in der EU ihr CO2-Ziel für 2021 nur halb erreicht haben (oder 25 g/km von 95 g entfernt). Dies erklärt sich aus der Strategie der Autohersteller, den Verkauf ineffizienter, emissionsstärkerer SUVs zu fördern, und ihrer Entscheidung, die Investitionen in saubere Technologien, die zur Einhaltung des seit 2009 geltenden CO2-Gesetzes für Autos erforderlich sind, bis zum letzten Moment zu verschieben. Auf der Grundlage neuer Daten von IHS Markit, die von einer Verdreifachung der EV-Modelle bis 2021 ausgehen, können die Autohersteller die Klimaziele für 2020 und 2021 jedoch erfüllen, wenn sie ihre eigenen Pläne zur Steigerung der Produktion von Elektrofahrzeugen umsetzen. Abgesehen von der Steigerung des Absatzes von Elektrofahrzeugen, der Verbesserung der Motoreffizienz und der (Mild- oder Voll-) Hybridtechnologie müssen einige Autohersteller möglicherweise auch Kunden dazu anregen, sich für Versionen mit geringerem CO2-Ausstoß zu entscheiden, zum Beispiel mit einem etwas weniger leistungsstarken Motor, oder den Absatz ihrer umweltschädlichsten Modelle verringern.Toyota ist dank seiner frühen Investition in Hybridtechnologie am besten aufgestellt, um sein Ziel zu erreichen. 56% seines EU-Umsatzes entfallen mittlerweile auf nicht wiederaufladbare Hybride. Die Renault-Nissan-Allianz hat die nächstkleinere Lücke zu schließen. Dies ist zum großen Teil auf einen frühen Fokus auf den Verkauf von Elektrofahrzeugen wie den Nissan Leaf und die Renault Zoé zurückzuführen. Volkswagen könnte durch eine Vielzahl von Werkzeugen wie Verbesserungen an Verbrennungsmotoren (neuer Benzinmotor und milde Hybridisierung des neuen Golf) und eine große Steigerung der EVs durch seinen vollelektrischen ID.3 entsprechen. Die Autohersteller mit den schwierigsten Aussichten sind: Honda, Ford und Hyundai-Kia, obwohl letzterer vor kurzem mit einem deutlichen Anstieg seines EV- und Hybrid-Portfolios und dessen Absatz gestartet hat. Volvo hat ebenfalls eine große Lücke zu schließen, es wird jedoch möglich sein, indem ein großer Teil der Flotte auf Plug-in-Hybrid-Technologie umgestellt wird. Fiat-Chrysler könnte sein Ziel wahrscheinlich nicht erreichen, wird dieses aber dank der Vereinbarung mit Tesla einhalten. Die Steigerung des EV-Absatzes ist laut dem Bericht die zukunftssicherste Strategie, da die Einhaltung der CO2-Ziele für 2025 und 2030 mit emissionsfreien Fahrzeugen einfach billiger ist. Der europäische Markt dürfte daher China - dem größten Automarkt der Welt - folgen.Julia Poliscanova, Direktorin für saubere Fahrzeuge bei T & E, meint: „Die Autohersteller haben jahrelang nichts unternommen, um ihre Emissionen zu senken. Dank des EU-CO2-Gesetzes für Autos bereiten sie sich nun endlich darauf vor, die kraftstoffsparenderen und elektrischeren Autos zu verkaufen, die der Klimawandel verlangt. Das bedeutet, dass wir in den nächsten ein oder zwei Jahren gute und erschwingliche Elektrofahrzeuge sehen werden. Das sind hervorragende Neuigkeiten für Verbraucher, die beim Tanken viel Geld sparen werden. “Der Bericht befasst sich auch mit den Ursachen für den jüngsten Anstieg der CO2-Emissionen von Neuwagen. Entgegen den Behauptungen der Automobilhersteller zeigt der Bericht, dass der Einbruch des Dieselabsatzes sich wenig auswirkt: . Seit 2013 hat der SUV-Verkaufsboom zu einem Anstieg von 2,6 g CO2 / km geführt, zehnmal mehr als der Anstieg von 0,25 g CO2 / km, der auf den Rückgang der Dieselmotoren zurückzuführen ist. Die Verkäufe von SUVs in Europa sind von 7% im Jahr 2009 auf 36% im Jahr 2018 gestiegen und werden voraussichtlich bis 2021 fast 40% erreichen.Die von den Ländern beschlossenen Steuern beeinflussen maßgeblich, welche Autos in den einzelnen Mitgliedstaaten gekauft werden. Die höchsten durchschnittlichen CO2-Emissionen von Neuwagen sind in Estland und Luxemburg zu verzeichnen, die immer noch durchschnittlich über 140 gCO2 / km liegen. Der niedrigste Wert liegt in Portugal und den Niederlanden (106 gCO2 / km). Portugal hat einen relativ großen Anteil an Elektrofahrzeugen und verkauft auch viele kleinere Autos. Die Niederlande haben einen der höchsten Anteile an Elektrofahrzeugen in Europa, unterstützt durch Kfz-Steuern, die den Kauf emissionsfreier Modelle nachdrücklich belohnen.Ein weiteres Land mit unterstützendem Steuersystem ist Schweden, das mit 8,4% des gesamten Fahrzeugabsatzes den höchsten Anteil an Elektroautos (Plug-in-Hybrid und Batterieelektro) in der EU aufweist, gefolgt von den Niederlanden mit 6,8%. Norwegen erreichte viel höhere Werte (49%), von denen 31% rein elektrisch und voll emissionsfrei waren. Norwegen ist kürzlich der CO2-Verordnung beigetreten, damit dort verkaufte Elektroautos für 2020/21 zu den EU-Zielen zählen. Der größte Anteil von Elektroautos in der EU entfiel auf die Niederlande (5,9%) und auf Schweden (6,4%).Julia Poliscanova sagt: „Der Klimanotfall erfodert den Verkauf des letzten Autos mit Verbrennungsmotor bis Anfang der 2030er Jahre. Die Regierungen müssen sich daher darauf konzentrieren, die Umstellung auf sauberere Autos über das im CO2-Gesetz vorgeschriebene Maß hinaus zu beschleunigen. Ihr Fokus sollte nun auf der schnellen Elektrifizierung von Dienstwagen- und Taxiflotten liegen, Steuerregelungen, die den Kauf emissionsfreier Autos belohnen und diejenigen bestrafen, die sich für Benzinfresser entscheiden, und der Erleichterung der Einführung von Ladestationen zu Hause, bei der Arbeit und auf Autobahnen. “Der Verkehr ist Europas größtes Klimaproblem und macht mehr als ein Viertel (27%) der gesamten Treibhausgasemissionen aus. Autos verursachen 44% der Verkehrsemissionen und der Anteil nimmt aufgrund der Geschäftsentscheidungen der Automobilhersteller weiter zu. Wenn die EU die Ziele des Pariser Übereinkommens zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 ° C erreichen will, müssen die Autoemissionen bis spätestens 2050 Null sein, d.h. das letzte Diesel- oder Benzinauto sollte idealerweise bis spätestens 2030, im äußersten Notfall spätestens bis 2035 verkauft werden.

Das könnte sie auch interessieren