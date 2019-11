16.11.2019

DLR "People Mover" - Das Stadtauto von morgen

Das DLR hat das Stadtauto von morgen von Grund auf neu gedacht: Mit dem Urban Modular Vehicle, kurz UMV, haben unsere Verkehrsforscher ein intelligentes, modular aufgebautes Elektro-Stadtauto konzipiert, das Komfort mit hohen Sicherheitsstandards verbindet – und gleichzeitig eine flexible und kosteneffiziente Fertigung ermöglicht.

Den ersten fahrfähigen Prototyp haben die DLR-Verkehrsexperten in der Variante „UMV People-Mover 2+2“ umgesetzt. Das Fahrzeug bietet Platz für 4 Personen und könnte in Zukunft als autonomes Shuttle in der Stadt zum Einsatz kommen, etwa im Kontext von On-demand-Mobilitätsangeboten. Mehr zum UMV-Konzept finden Sie hier

Quelle DLR 2019

