17.12.2017

China: Erstes vollelektrisches Frachtschiff

Die Technologie soll bald in weiteren Schiffen umgesetzt werden.

Eine Werft in Guangzhou, der Hauptstadt der Provinz Guangdong, hat das erste vollelektrische Frachtschiff der Welt in Betrieb genommen.

In Guangzhou, der Hauptstadt der Provinz Guangdong, ist seit kurzem das weltweit erste vollelektrische Frachtschiff unterwegs. Es kann mit einer Ladung von 2.000 Tonnen beladen werden. Es wurde von der Guangzhou Shipyard International Company Ltd., einem Unternehmen, das zu 100% der CSSC Offshore & Marine Engineering Company Ltd, einem UNternehmen der China State Shipbuilding Corporation Group gehört, hergestellt und wird als Frachtschiff am Pearl River einsetzt.



Es hat eine Reichweite von rund 80 Kilometern und ist 70,5 Meter lang, Es hat eine Batterie mit 2400 kWh. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt bei 12,8 km/h. Die Technologie soll bald in weiteren Schiffen umgesetzt werden. Einziger Wermutstropfen: Es transportiert kurioserweise Kohle zur Stromerzeugung.

Quelle oekonews.at | 2017

