21.02.2018

Erstes UPS E-Fahrzeug knackt 100.000 KM-Marke

UPS hat heute bekannt gegeben, dass zum ersten Mal weltweit ein rein elektrisch angetriebenes UPS Zustellfahrzeug die 100.000 Kilometer Marke geknackt hat.

Mit dem 7,5-Tonner liefert UPS seit acht Jahren in Kirchheim unter Teck Pakete aus. UPS hat seit 2010 in Europa über 140 bereits gebrauchte Dieselfahrzeuge in E-Fahrzeuge umrüsten lassen, die insgesamt bereits rund drei Millionen Kilometer zurückgelegt haben.

„UPS ist Vorreiter in Sachen E-Mobilität. Wir blicken stolz auf viele Jahre an Tests und an Einsätzen mit alternativen Kraftstoffen zurück", so Ralf Eschemann, Vice President Automotive Maintenance and Engineering UPS Europa. „Neben der Ersparnis von Kraftstoffen helfen uns die abgasfreien E-Fahrzeuge unser Ziel zu erreichen, unsere Treibhausgas-Emissionen bis 2025 um zwölf Prozent zu reduzieren."

Um dieses Vorhaben voranzutreiben, investiert UPS verstärkt in den Einsatz von erneuerbaren Energien in allen Geschäftsbereichen. Ziel ist, dass bis 2020 ein Viertel der neu angeschafften Fahrzeuge mit alternativen Antrieben oder modernster Technologie ausgestattet ist. So sollen bis 2025 40 Prozent der UPS Flotte mit alternativen Kraftstoffen laufen.

Diese E-Fahrzeuge sind Teil der „rollenden Labore" von UPS, in denen das Unternehmen CO 2 -arme Antriebe und Technologien testet, um für jede Liefersituation die passende Lösung zu finden.

Seit 2009 hat UPS weltweit über 750 Millionen US-Dollar in alternative Kraftstoffe, neue Antriebstechnologien und Tankstellen investiert. Zu den rollenden Laboren gehören zurzeit 8.500 Fahrzeuge: konventionelle sowie elektrisch-unterstützte Fahrräder, Fahrzeuge, die Biogas oder Propan als Kraftstoff verwenden oder einen Hybrid-Antrien haben und Fahrzeuge aus Verbundstoffen kommen dabei zum Einsatz. UPS setzt weltweit nachhaltige Innovation um.

