26.01.2018

MEGA-E: Neues High-Power-Ladesystem für Europas Metropolregionen

Ladeinfrastruktur in Metropolregionen und entlang von Autobahnen vorgesehen - lückenloses Fahren in mehr als 20 Ländern Europas.

Espoo- Allego und Fortum Charge & Drive starten ihr paneuropäisches MEGA-E-Projekt. MEGA-E sieht den Aufbau einer interoperablen Ladeinfrastruktur in Metropolregionen und entlang von Autobahnen vor. Diese basiert auf High-Power-Ladetechnologie und intelligenten sogenannten E-Lade-Hubs. Die geplante Infrastruktur ermöglicht bis zum Jahr 2025 das lückenlose E-Laden in mehr als 20 europäischen Ländern.



Das als MEGA-E bezeichnete Projekt wurde von der Europäischen Union zur Co-Finanzierung ausgewählt und empfohlen. Das Projekt umfasst 322 ultraschnelle Ladesäulen und 27 intelligente sogenannte E-Lade-Hubs in 20 Ländern. Innerhalb dieses Gemeinschaftsprojektes baut Allego das E-Ladenetzwerk in Mitteleuropa und Fortum in Skandinavien weiter aus. Die Projekt- und Finanzentscheidungen befinden sich in Vorbereitung. Allego und Fortum sind dabei für weitere Investoren offen. Der Startschuss für MEGA-E soll nach den abschließenden Finanzierungsrunden im ersten Halbjahr 2018 fallen. Das Projekt startet in Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Lettland, Litauen, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Schweden und im Vereinigten Königreich.



“Rund 70 Prozent des Verkehrs in Europa finden in städtischen Gebieten statt. Hier ist die CO2-Belastung am höchsten. Mit dem Lade-Netzwerk MEGA-E ermöglichen wir verschiedene Formen der Elektromobilität und unterstützen emissionsfreies Fahren nicht nur innerhalb eines Gebietes, sondern auch von einer Metropolregion zur anderen. Wir schaffen außerdem an den Stationen einzigartige, sogenannte E-Lade-Hubs. Damit kombinieren wir mehrere Lösungen zum Laden von Elektrofahrzeugen am selben Ort. Die E-Lade-Hubs bieten dadurch die beste Lösung im Hinblick auf den effizientesten Energieeinsatz sowie auf die E-Mobilität insgesamt”, sagt Anja van Niersen, CEO von Allego.



"Wir glauben an den Ansatz einer offenen Infrastruktur. Das heißt, dass wir jeden E-Autofahrer und unterschiedlichste Automodelle an unseren Ladegeräten bedienen können. Die Idee der E-Lade-Hubs hat ihren Nutzen und Charme darin, mehrere Ladelösungen zu kombinieren, um unterschiedliche Anforderungen und Ladegeschwindigkeiten zu bedienen. Das MEGA-E-Ladesystem wird ein wichtiger Meilenstein für alle Elektroauto-Fahrer und Pendler in Europa", sagt Rami Syväri, VP Fortum Charge & Drive.



Allego und Fortum Charge & Drive sind die ersten paneuropäischen Anbieter, die einen integrierten Ansatz zur Vernetzung von Metropolregionen mit einem interoperablen, für alle E-Auto-Typen passenden Ladenetz bieten. Das MEGA-E-Projekt treibt die EU-weit erwünschte Förderung emissionsarmer Mobilität und besserer Lebensqualität für die Bürger voran. MEGA-E baut auf dem 2009 von der EU entwickelten Innovationscluster im TEN-T / CEF-Programm auf. Das Projekt gehört zu den ersten auf gesamteuropäischer Ebene. Weitere Details zu Standorten und Standortpartnern werden später bekannt gegeben.

Quelle allego 2018

