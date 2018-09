28.09.2018

Mehrheit der deutschen Bevölkerung für den Erhalt des Hambacher Waldes

Die Räumung des Hambacher Wald ist bereits im vollem Gang und Menschen in ganz Deutschland haben eine klare Meinung zu dem Thema: 70 Prozent sind gegen die Rodung des mehrere tausend Jahre alten Naturreservats.

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die im Auftrag des Ökostromanbieters Lichtblick SE durch das Marktforschungsinstitut YouGov durchgeführt wurde.



„Deutschland hinkt seinen Klimazielen weit hinterher, die Kohlekommission soll noch in diesem Jahr Vorschläge für das Ende der Kohleverstromung erarbeiten – und trotzdem beharrt RWE auf die Rodung des Hambacher Waldes. Der Konzern sollte sich seiner Verantwortung bewusstwerden und die Rodung komplett absagen. Jede weitere Kohleverstromung zerstört unser Klima und beraubt den nachfolgenden Generationen ihrer Lebensgrundlage“, so Gero Lücking, Geschäftsführer Energiewirtschaft bei LichtBlick SE.

„Die Meinung der Bevölkerung darf durch den Konzern nicht mit den Füßen getreten werden.“ 43 Prozent der Befragten sind für eine dauerhafte Aussetzung der Rodung. 27 Prozent wollen die Ergebnisse der Kohlekommission abwarten und nur 15 Prozent sind der Meinung, dass RWE als Eigentümer frei entscheiden darf.



Strom aus erneuerbaren Energien für die Verbraucher immer wichtiger



„Die Bevölkerung kann jetzt ihre Macht und Möglichkeiten nutzen und sich von RWE und seiner Stromtochter innogy verabschieden, damit ihr privates Geld nicht diesen Klimazerstörern in die Hände fällt. Das können sie mit einem Wechsel zu einem echten Ökostromanbieter schnell und einfach machen“, so Lücking. Das sehen auch die Befragten so: 44 Prozent haben angegeben, dass sie entweder bereits Strom aus erneuerbaren Energien erhalten oder aufgrund der aktuellen Ereignisse darüber nachdenken, zukünftig Ökostrom zu beziehen.



Insgesamt verfolgen die Bürger die Nachrichten aus Nordrhein Westfalen: Durch die Berichterstattung der Medien und in sozialen Netzwerken fühlt sich der Großteil der Bevölkerung über die Ereignisse rund um den Hambacher Wald gut informiert – 82 Prozent der Befragten haben etwas darüber gehört oder gelesen, nur 18 Prozent kennen laut eigener Aussage das Thema gar nicht.

Quelle LichtBlick SE 2018

