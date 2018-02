Keine Gletscher, kein Wasser?

Entscheidender "Peak Water"

Wir verwendeten ein Gletschermodell, das die Entwicklung sämtlicher Gletscher weltweit und ihres künftigen Abflusses bis zum Ende des 21. Jahrhunderts beschreibt. Zuerst die gute Nachricht: Über das ganze Jahr hinweg werden heute durch Eis bedeckte Gebiete auch in Zukunft noch genügend Wasser liefern. Mit der Klimaänderung steigt der Abfluss – in einer ersten Phase – sogar an, da das als Eis gespeicherte Wasser freigesetzt wird. Werden die Gletscher aber zu klein, wird ein Wendepunkt erreicht; wir bezeichnen ihn als «Peak Water».

Wichtig ist: Um die Verteilung des Wassers in Zukunft richtig zu planen, zum Beispiel für die landwirtschaftliche Bewässerung oder die Wasserkraft, müssen wir wissen, ob wir uns vor oder nach «Peak Water» befinden. In den Alpen ist der Wendepunkt wohl jetzt erreicht. In den meisten Einzugsgebieten Südamerikas liefern die Gletscher schon heute weniger Wasser. In Asien und Nordamerika hingegen dürften die Gesamtabflüsse von Gletschern noch bis etwa Mitte des Jahrhunderts ansteigen und erst dann in einen Abwärtstrend übergehen.

Spüren Unterländer den Unterschied?

Gletscher stabilisieren im Sommer die Pegel der grossen Flüsse, da dann viel Eis schmilzt. Unsere Berechnungen zeigen, dass bis ins Jahr 2100 deutlich mehr als die Hälfte des Gletschereises ausserhalb der Polregionen verschwunden sein dürfte. Die Konsequenzen können dramatisch sein: Wo während der warmen Jahreszeit einst tosende Gletscherbäche flossen, bleibt eine trockene Steinwüste zurück. Ende Jahrhundert liefern die Gletscher fast überall auf der Erde in den Sommermonaten deutlich weniger Wasser als heute – teils beträgt die Abnahme mehr als zwei Drittel.