Zwei Grad Ozean-Erwärmung waren in der Erdvergangenheit bereits genug, um die Antarktis zu destabilisieren

14.02.2020

Durch neue Daten aus dem Eis konnte ein internationales Team von Wissenschaftlern jetzt zeigen, wie der Eispanzer der Antarktis in der Vergangenheit auf steigende Temperaturen reagiert hat. Ihre in den US-Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie zeichnet erstmals anhand von Daten aus einem Blaueisfeld nach, dass sich der Westantarktische Eisschild bereits während der letzten Warmzeit vor 120.000 Jahren als recht instabil erwiesen hat. Die Eem-Warmzeit war die letzte Phase der Klimageschichte mit ähnlichen globalen Temperaturen wie die, auf die die Welt durch die menschengemachte Erderwärmung in den nächsten Jahrzehnten zusteuert.







Steigende Temperaturen in den Ozeanen verursachten vor 120.000 Jahren das Abschmelzen antarktischer Eisschilde und in der Folge einen extremen Meeresspiegelanstieg, zeigt die Studie unter der Leitung von Chris Turney von der Universität New South Wales in Australien. Über mehrere Jahrhunderte hinweg stieg der Meeresspiegel um mehr als 3 Meter an. „Unseren Daten zufolge haben wir nicht nur viel vom Westantarktischen Eisschild verloren, sondern dies geschah auch sehr früh während des letzten Interglazials", erklärt Turney. „Das Abschmelzen wurde wahrscheinlich durch eine Ozean-Erwärmung um weniger als zwei Grad Celsius verursacht – das hat große Bedeutung für die Zukunft, angesichts der steigenden Meerestemperaturen und dem Schmelzen der Westantarktis, das wir derzeit beobachten.“



Durch ihre ausgeklügelte Detektivarbeit zur Klimageschichte bestätigt die Studie, dass die Stabilität des Westantarktischen Eisschilds heute nahe an einem Kipppunkt liegt. Frühere Studien auf Basis von modernen Beobachtungsdaten und Klimamodellen hatten bereits gefolgert, dass der Kipppunkt überschritten und der Eisschild instabil geworden sein könnte.