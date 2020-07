27.07.2020

Agro-Photovolatik verbessert Wachstum der Pflanzen

GroenLeven realisiert beim Obstbauern Piet Albers eine Sonnenquelle über Himbeeren.

Wer auf die Himbeerfelder des Obstbauers Piet Albers gehtt, macht buchstäblich einen Schritt in die Zukunft. Die traditionellen Plastikbögen über den Himbeersträuchern haben 10.250 Sonnenkollektoren Platz gemacht, die genug grüne Energie für etwa 1.250 Haushalte erzeugen. Darüber hinaus bieten sie Schutz für die darunter angebauten Pflanzen: ein Lehrbuchbeispiel für eine intelligente Doppelfunktion, bei der Solarenergie mit Obstanbau kombiniert wird.

2019 begann GroenLeven mit einem Testaufbau von Sonnenkollektoren über einem Teil der Himbeersträucher von Albers. Es wurden zwei Arten von Platten getestet, die speziell für den Test entwickelt wurden, darunter eine halbtransparente Variante. Dadurch konnten die Auswirkungen der Paneele auf die Pflanzen untersucht werden. Der Testaufbau wurde in den letzten Monaten zu einem kompletten Solarfeld erweitert, in dem alle Himbeersträucher ihre Heimat finden. Piet Albers freut sich: "Nach Monaten harter Arbeit kann ich jetzt stolz an meinen Pflanzen unter den Sonnenkollektoren vorbeigehen!"



Dauerhafter Schutz, günstigeres Klima



Die Sonnenkollektoren sind eine nachhaltigere Form des Schutzes für die Pflanzen von Albers. Früher verwendete er traditionelle Plastikbögen, bei denen der Kunststoff jedes Jahr aufgebracht nd wieder entfernt werden musste. Nach sechs Jahren war er nicht verwendbar und musste entsorgt werden. Kunststoff ist auch weniger widerstandsfähig gegen extremes Wetter: Er bläst sich auf und reißt leicht, wenn ein starker Sturm weht. Mit dem Aufbau der Solarmodule wurde nun eine nachhaltigere Lösung dafür gefunden.



Unter den Paneelen sind Sensoren angebracht, die Temperatur, Licht (PAR), Luftfeuchtigkeit und andere Anzeigen unter den Paneelen messen. Dies zeigte unter anderem deutlich, dass die Temperatur unter den Sonnenkollektoren viel stabiler bleibt. Dies ist eine positive Nachricht für die Fruchtstauden, da extreme Temperaturen die Pflanzen und die Früchte schädigen. Aufgrund dieser Klimastabilisierung und der Lichtmenge, die die halbtransparenten Paneele durchlassen, bieten die Solarmodule einen zuverlässigen Schutz für die Sträucher. Willem de Vries, GroenLeven-Projektmanager: "Das Projekt zeigt, wofür wir bei GroenLeven stehen: den verfügbaren Platz sorgfältig nutzen, indem innovative Doppelfunktionen geschaffen werden."



Forschung mit WUR



Die Agro-PV-Anlage in Albers ist ein vollwertiger Aufbau, in dem die Untersuchung der Wirkung der Sonnenkollektoren auf Beerenfrüchte weiter untersucht wird. Da der Aufbau und das Gleichgewicht der Lichtdurchlässigkeit je nach Ernte unterschiedlich sein können, hat GroenLeven nun die Forschung erweitert, indem Testaufbauten über roten Beeren, Blaubeeren, Brombeeren und Erdbeeren platziert wurden. GroenLeven hat sich dafür mit der Wageningen University (WUR) zusammengetan. Sensoren wurden auch an den Testaufbauten angebracht, um das Klima unter den Paneeeln zu überwachen. Darüber hinaus wird auf das Pflanzen- und Fruchtwachstum und den Krankheitsdruck geachtet. Die Ergebnisse dieses Testjahres werden voraussichtlich Ende der Saison im September bekannt gegeben.

