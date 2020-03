Corona ist nur ein kleiner Blick in die Zukunft

Welche Folgen die „globale Erwärmung“, um mal einen verharmlosenden Begriff zu verwenden, auf unsere Gesundheit haben wird, hat Michael E. Mann in dem Buch „der Tollhauseffekt“ (im Original: The Madhouse Effect) eindrucksvoll beschrieben. Aus aktuellem Anlass ein kleiner Auszug daraus:



„Warum sollten wir uns um all das kümmern? Genau genommen aus nahezu jedem nur erdenklichen Grund. Das verhängnisvollste an der gesellschaftlichen Debatte über den Klimawandel ist die Unbekümmertheit, sich ein erwärmtes Klima als ein im Wesentlichen wenig bedrohliches Ereignis, in Form eines Art Status quo, vorzustellen. „Globale Erwärmung“ klingt ja auch ganz angenehm. Wie ein Tag im Frühling. Vielleicht haben Sie jemanden als Antwort auf einen schönen Wintertag schon einmal sagen hören: „Wenn das die globale Erwärmung ist, dann habe ich da nichts dagegen.“ Eine sanfte, komfortable Anpassung an Lebensumstände, ähnlich dem Aufdrehen des Heizungsthermostats um ein oder zwei Grad. Also kein Grund zur Sorge!



Schätzungen zufolge wird der Klimawandel bis 2030 weltweit jährlich bis zu 700.000 Todesfälle verursachen. Zum Vergleich: Jedes Jahr sterben derzeit 443.000 Menschen vorzeitig an den Folgen des Rauchens und Passivrauchens. So gesehen könnte man durchaus argumentieren, dass die von der Industrie finanzierte Kampagne zur Leugnung der Auswirkungen des durch den Menschen verursachten Klimawandels mehr Menschenleben gekostet hat und noch mehr kosten wird und ein noch größeres Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt als die Kampagnen der Tabakindustrie zur Leugnung der gesundheitlichen Auswirkungen des Rauchens. Unterernährung tötet jährlich mehr als sieben Millionen Menschen, darunter viele Kinder. Mehr als zwei Millionen Menschen sterben jährlich an Komplikationen wie Durchfall und durch Wasser übertragenen Krankheiten, die sich aus dem fehlenden Zugang zu sauberem Trinkwasser ergeben. Die überwiegende Mehrheit sind wiederum Kinder. Die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf Nahrung und Wasser werden die Zahl der Todesopfer noch erhöhen. Die Entwicklungsländer – mit ihrer schwachen Infrastruktur im Gesundheitswesen – werden am wenigsten damit zurechtkommen.

Eine wärmere Erde bedeutet mehr extreme, gefährliche Hitze und mehr Todesfälle durch Hitzschlag und Erschöpfung. In den Vereinigten Staaten hat es in den vergangenen fünfzig Jahren eine Verdoppelung der täglichen Rekordtemperaturen gegeben und dieser Anstieg hat seinen Tribut gefordert. Bei der Hitzewelle von Chicago kamen 1988 etwa 1.000 Menschen ums Leben. Davon kam ein sehr großer Teil aus den am stärksten gefährdeten Personenkreisen: ältere Menschen und Säuglinge. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Klimaanlagen in Häusern, Gebäuden und Fahrzeugen ist man in den Vereinigten Staaten gut vor den Auswirkungen extremer Hitzeeinwirkungen geschützt und es kommt im Zusammenhang mit starker Hitze zu weniger als 1.000 Todesfällen pro Jahr. Aber die Kehrseite der Klimatisierung ist natürlich, dass die Kühlsysteme große Mengen an Elektrizität benötigen, was wiederum die Verbrennung von zusätzlichen fossilen Brennstoffen erfordert.



Andere Länder, die weniger von dieser Infrastruktur besitzen, haben es nicht so gut. So forderte die Rekordhitzewelle in Europa im Jahr 2003 70.000 Tote, die Rekordhitze in Russland im Jahr 2010 kostete weitere 56.000 Menschenleben. Die Hitzewelle in Indien und Pakistan im Jahr 2015 forderte ebenfalls mehrere Tausend Opfer. Am verwundbarsten sind ältere Menschen, Kleinkinder, Arbeiter im Freien und diejenigen, die keinen Zugang zu Unterkünften haben.



Der Klimawandel bringt nicht nur den Tod, sondern auch Seuchen. Es ist zu erwarten, dass sich Infektionskrankheiten wie Dengue-Fieber und Malaria auch in die außertropischen Regionen ausbreiten, sollte sich der Globus weiter erwärmen. Das sogenannte West-Nil-Fieber wurde in New York City zum ersten Mal im Anschluss an das Rekordjahr 1998 diagnostiziert. Ebenso scheint sich das gefährliche Hantavirus vom Westen der USA nach Norden auszubreiten.



Dann gibt es da noch den Problemkreis Luftqualität, Allergien und Asthma. Das liegt daran, dass mehr atmosphärisches CO2 Unkräuter wie Ambrosia begünstigt, deren Pollen Allergien auslösen und Asthma verstärken. Steigende Temperaturen erhöhen auch den bodennahen Ozonsmog, was ebenso Asthma begünstigt. Die Zahl der Pollenallergiker und Asthmatiker scheint in den letzten Jahrzehnten nicht zuletzt auch deshalb zu steigen, weil sich der Globus weiter erwärmt.“