02.03.2018

China: Unternehmen müssen ab April eine Umweltsteuer entrichten

Einführung der Steuer bedeutet das Ende der “kostenlosen Umweltverschmutzung”, die China nahezu vierzig Jahre lang betrieben hat.

Mehr als 260.000 Unternehmen und andere Körperschaften werden ab April 2018 eine Umweltsteuer zu entrichten haben. Der Schritt diene dem Schutz der Umwelt und der Verminderung der Umweltbelastung, heißt es in einer Stellungnahme der obersten Steuerbehörde Chinas.

Das Umweltschutzsteuergesetz wurde am 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. Die betroffenen Steuerzahler müssen quartalsweise ihre Steuererklärung einreichen. Die erste Steuerperiode beginnt am 1. April diesen Jahres.

Das neue Steuergesetz betrifft Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die über die Erlaubnis verfügen, umweltbelastendes Material direkt in die Umwelt zu entlassen. Unternehmen müssen Abgaben für Lärm-, Luft-, und Wasseremissionen sowie die Entsorgung von Feststoffe entrichten.

Einzelpersonen müssen diese Abgabe nicht entrichten, da die einschlägigen Bestimmungen nur auf Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und andere Erwerbsbetriebe zielen.

Bei der Umweltschutzsteuer handelt es sich um die erste Abgabe in China, die ausschließlich dem Umweltschutz zugutekommt. Dies soll beim Aufbau eines “grünen” Finanz- und Steuersystem helfen und die Kontrolle und Behandlung umweltgefährdender Stoffe erleichtern.

Die Einführung der Steuer bedeutet das Ende der “kostenlosen Umweltverschmutzung”, die China nahezu vierzig Jahre lang betrieben hat.

Für einen reibungslosen Ablauf der ersten Steuerperiode wurden rund 70 Prozent der betroffenen 260.000 Betrieben ein Schulungsprogramm und vereinfachte Abläufe bereitgestellt. Die Steuererklärung kann auch online eingereicht werden.

Quelle People's Daily Online 2018

