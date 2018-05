26.05.2018

Photovoltaik und Energiespeicher lassen europäischen Markt ansteigen

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, und Irland unter den Ländern mit schneller Expansion.

Laut einer aktuellen Frost & Sullivan-Studie mit dem Titel European DC Power Distribution Market, Forecast to 2025 wird der Markt für Gleichstrom-Energieverteilung voraussichtlich auf 40,1 Millionen US-Dollar in 2025 anwachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 31,2 Prozent über den Prognosezeitraum 2017 bis 2025. Angetrieben wird das Wachstum durch die zunehmende Integration von Photovoltaik-Systemen (PV) sowie Energiespeichern in häuslichen und Gewerbegebäuden. Trotz gemeinsamer Einsparmöglichkeiten von direkter Gleichstrom-getriebener LED-Beleuchtung sowie Regelungen und Zielen zur Energieeffizienz, steht der Markt vor Herausforderungen durch beträchtliche Hindernisse, wie die bestehende AC-Infrastruktur und ein Mangel an DC-kompatiblen Endanwenderprodukten.

„Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande, die Schweiz und die nordischen Länder werden aufgrund von Erneuerungen bei der Energieeffizienz und erfolgreicher Umsetzung von Pilotprojekten ein schnelleres Wachstum erleben als andere Länder,” erklärt Anirudh Bhaskaran, Energy & Environment Industry Analyst bei Frost & Sullivan. „Einzelhandel, Büro-, und industrielle Lagergebäude werden zu unmittelbaren Einsatzgebieten, mit LED-Beleuchtung als Einfallstor für Teilnehmer, die neu in den Markt für DC-Energieverteilung eintreten wollen.”

Die Studie bietet eine Einschätzung der disruptiven Trends und Technologien, markttreibende als auch -hindernde Faktoren, Marktanteile und eine Wettbewerbsanalyse der bedeutendsten Marktteilnehmer, wie Siemens, Schneider Electric, ABB, Bosch und Legrand. Sie umfasst zudem Umsatzprognosen für die einzelnen Länder und vertikale Endanwender-Segmente.

Zu den strategischen Erfordernissen für Wachstum und Erfolg gehören:

DC-getriebene LED-Beleuchtung und USB-C-kompatible elektronische Geräte sind von großer Bedeutung für die erfolgreiche Einführung von DC-Energieverteilung in Häusern und Gewerbegebäuden;

Dezentral verteilte Energiequellen und LED-Beleuchtung bieten wichtige Wachstumsmöglichkeiten für Marktteilnehmer, um weiteren Umsatz in diesem aufkommenden Markt zu generieren;

die Nutzung von LED-Beleuchtung als Testfeld für die Einführung von DC-Energieverteilung in Gebäuden, aufgrund ihrer Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit;

die Konzentration auf Gebäude ausgestattet mit Photovoltaik und stationären Energiespeichern, um die vollständige AC- auf eine hybride AC-DC-Infrastruktur umzustellen;

Partnerschaften zwischen Herstellern von Endanwenderprodukten und Zulieferern von DC-Infrastruktur für die Einführung von DC-Energieverteilung; und

Kooperationen zwischen Regierungen, Industrieverbänden und Herstellern, um die DC-Energieverteilung in Gebäuden zu beschleunigen.

„Derzeit werden Systeme zur Erzeugung, Übertragung und Verteilung in Verbindung mit dem Energienetz um AC-Technologien ‘herumgebaut’. Die Einführung der DC-Infrastruktur stellt daher eine enorme Herausforderung für Regierungen, Versorgungsunternehmen und Hersteller dar,” erklärt Bhaskaran. „Um diese Probleme zu bewältigen, werden Interessenvertreter sich zusammentun, um eine Strategie für die Adaption von DC-Produkten sowie auch für die Präsentation der Vorteile des Gleichstroms in Gewerbegebäuden zu entwickeln.”

Quelle Frost & Sullivan 2018

