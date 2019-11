23.11.2019

Auch in Indien ist Kohle auf dem absteigenden Ast

In Indien geraten die Betreiber von Kohlekraftwerken zunehmend unter Druck. Wie eine neue Studie von KPMG India feststellt, könnte ein Großteil der fossilen Kraftwerke ab 2022 eher eine Rolle ähnlich eines Energiespeichers erhalten.

Sie könnten dann mögliche Stromreserven bereitstellen, um die Netzvariabilität bei Bedarf auszugleichen. Denn ca. ab diesem Zeitpunkt könnte die Anlagenauslastung von vielen Kohlekraftwerken auf 35-40% fallen. Kohlekraftwerke wären also nicht mehr die „Bollwerke der [Energie-]Versorgung“, sondern würden zunehmend an- und abgeschaltet, je nach Energiebedarf. Damit dies geschieht müssten bis zum Jahr 2022 in Indien insgesamt 120GW an Erneuerbaren Energien installiert werden. Und dies ist ein mehr als wahrscheinliches Szenario.

„Die Nachricht vom aufkommenden Szenario eines Anlagenauslastungsfaktors von 40% in konventionellen Kohlekraftwerken ist in der Tat [für indische Verhältnisse] eine positive Disruption und ein Indikator für eine schnelle Energiewende“, sagt auch Pranav R. Mehta, der Vorsitzende des Global Solar Council und Präsident des indischen Solarverbandes National Solar Energy Federation of India.

Dass Indien die Energiewende ernst nimmt, ist keine Neuigkeit, das Land wird bis 2022 nicht wie oben angeführt 120GW, sondern voraussichtlich sogar etwa 144GW erreichen und plant bis zu 500GW bis 2030.

Der momentane Anteil der Erneuerbaren Energien im Strommix beträgt ca. 22% und soll bis 2030 auf 40% steigen. Da sich der Energiebedarf des Landes in den kommenden Jahren erheblich erhöhen wird, schlägt sich eine vier- bis fünffache Erhöhung der erneuerbaren Leistung nur in einer Verdopplung des Anteiles am Strommix nieder.

Leider plant Indien deshalb derzeit weitere Kohle- und Atomkraftwerke zu bauen, um den restlichen Zuwachs des Energiebedarfs zur decken. Die stetig sinkenden Preise für solar PV und die sinkende Nachfrage gekoppelt mit momentanen Versorgungsengpässen für Kohle könnten jedoch dafür sorgen, dass sich die indische Umstellung auf Erneuerbare Energien um einiges schneller vollzieht als von der Regierung vorgesehen. Zudem wird die geringere Auslastung der Kohlekraftwerke diese ökonomisch erheblich unter Druck setzen.

Der Ausbau der Erneuerbare Energien wird sich in Indien in den nächsten Jahren noch erheblich steigern und wohl die anpeilten Ziele deutlich übertreffen. Dann werden die heute in Indien noch geplanten Kohle- und Atomkraftwerke sicher zu Finanzruinen werden.

Um diesen absehbaren volkswirtschaftlichen Schaden zu vermeiden, benötigt Indien jetzt gute Beratung und gute Projekte, die eine volle Versorgungssicherheit mit 100% Erneuerbare Energien & Speichern zu wettbewerbsfähigen Preisen ermöglichen. Wenn das gelingt, wird Indien bald eine Strategie für 100% Erneuerbare Energien akzeptieren, um den Kampf gegen Klimawandel und Luftverschmutzung zu gewinnen. Beides hat inzwischen in Indien schon katastrophale Verhältnisse geschaffen, weshalb die politische Bereitschaft für Erneuerbare Energien in Verbindung mit E-Mobilität sehr hoch ist.

Das könnte sie auch interessieren