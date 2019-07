25.07.2019

Europäischer Solarpreis 2019: Bewerbungsfrist verlängert

Die Bewerbungsfrist für den Europäischen Solarpreis wurde verlängert. Noch bis Donnerstag, den 15. August 2019, können Bewerbungen und Vorschläge schnell und unkompliziert online eingereicht werden.

Um unsere gemeinsame Lebensgrundlage zu retten, müssen wir sofort handeln. Eine echte Energiewende mit 100 Prozent Erneuerbaren Energien muss jetzt von Akteuren auf verschiedenen Ebenen in Gesellschaft und Politik umgesetzt werden. Zum Glück gibt es strahlende Beispiele der Kreativität und des Engagements für Erneuerbare Energien in ganz Europa. Einige von ihnen werden am 15. November in Luxemburg mit dem Europäischen Solarpreis ausgezeichnet.

In diesem Jahr haben wir die besondere Ehre, verschiedene Mitglieder der luxemburgischen Regierung bei der Verleihung begrüßen zu dürfen: Die Ministerin für Umwelt, Klima und Nachhaltige Entwicklung Carole Dieschburg wird die Gäste begrüßen und Energieminister Claude Turmes wird einen Überblick über die Energiewende im Großherzogtum geben. Das vollständige Programm finden Sie hier.

Die Solarpreise werden in zehn Kategorien vergeben – von Mobilitätslösungen, solarer Architektur und Stadtplanung bis hin zu Projekten aus den Bereichen Bildung, Eine-Welt-Zusammenarbeit und Medien. Weitere Informationen über den Europäischen Solarpreis und den Bewerbungsprozess finden Sie unter: www.eurosolar.org

Nutzen Sie Ihre letzte Chance und bewerben Sie sich jetzt! Gerne können Sie auch Ihre Kunden, Partner und Kollegen auf diese traditionelle Auszeichnung aufmerksam machen. Wir freuen uns auf Ihre Einreichung und beantworten gerne Ihre Fragen.

Quelle EUROSOLAR 2019 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren