13.10.2019

Heimspeichermarkt wächst um ein Drittel im 1. Halbjahr 2019

Bayerischer Hersteller sonnen kann Spitzenposition ausbauen.

Aktuelle Analysen von EuPD Research legen ein starkes Wachstum im deutschen Markt für Heimspeicher offen. Für das Gesamtjahr wird erstmals von über 60.000 Speicherinstallationen in Deutschland ausgegangen. Die Untersuchung der deutschen Marktanteile zeigt den Anbieter sonnen an erster Position, gefolgt von den asiatischen Wettbewerbern BYD und LG Chem.

Auch nach dem Auslaufen der bundesweiten Förderung für Heimspeicherinstallationen hat sich der deutsche Absatzmarkt im ersten Halbjahr 2019 deutlich positiv entwickelt. Nach Analysen des Bonner Markt- und Wirtschaftsforschungsunternehmens EuPD Research basiert dieses Marktwachstum insbesondere auf dem kontinuierlichen Anstieg der Neuinstallation an Photovoltaikkleinanlagen. Hier konnte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 bereits eine Zunahme von 15% registriert werden. Nach Ansicht der Bonner Analysten wirken sich weitere Faktoren wie der erneute Anstieg der Strompreise für private Haushalte, zahlreiche regionale Förderprogramme für Heimspeicher sowie sinkende Preise für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme positiv auf die Entwicklung der Heimspeicherinstallationen aus.

Für das erste Halbjahr 2019 errechnet EuPD Research eine Anzahl von Heimspeicherinstallationen im deutschen Markt von 28.900 Stück, wobei diese sowohl Neuinstallationen als auch Nachrüstsysteme für bestehende Photovoltaikanlagen umfasst. Die Zahlen der vergangenen Jahre belegen, dass im zweiten Halbjahr mehr Photovoltaikanlagen und damit einhergehend Heimspeichersysteme installiert werden. Auf dieser Basis prognostiziert EuPD Research für das Gesamtjahr 2019 eine Anzahl von 60.500 Speicherinstallationen in Deutschland. Dies bedeutet ein Wachstum von einem Drittel gegenüber dem Vorjahr.

„Aufgrund des starken Zusammenhangs zwischen Elektromobilität und solarem Laden wird mit wachsendem Elektromobilitätsmarkt der Absatz von PV-Speichersystemen mit Wallbox mittelfristig weiter deutlich ansteigen“, ergänzt Markus A.W. Hoehner, CEO von EuPD Research, die aktuelle Analyse zur Marktentwicklung.

Das kontinuierliche Marktwachstum im Heimspeicherbereich wird von stetigen Veränderungen auf der Anbieterseite begleitet. Im Markteintritt von SIEMENS Anfang 2019 wird die fortwährende Attraktivität des Heimspeichermarktes sichtbar. In Bezug auf die Marktpositionierung der verschiedenen Anbieter in Deutschland zeigt die aktuelle Analyse wie in den Vorjahren das Bayerische Unternehmen sonnen auf dem vordersten Rang. Mit BYD und LG Chem folgen zwei asiatische Hersteller auf den Plätzen zwei und drei. Mit den heimischen Anbietern E3/DC und SENEC komplementieren sich die ersten fünf Ränge der größten Anbieter von Heimspeichern in Deutschland im ersten Halbjahr 2019.

Auf europäischer Ebene lässt sich ein leicht verändertes Bild der Marktanteile erkennen. LG Chem belegt hier hinter sonnen den zweiten Platz und wechselt mit BYD den Rang. Insgesamt wird ersichtlich, dass in Europa weitere Anbieter für Heimspeicher aktiv sind, die in Deutschland noch nicht oder bislang nur in geringem Umfang Produkte anbieten.

Die vorstehenden Darstellungen der Marktanteile für Heimspeicher in Deutschland und Europa basieren auf einer umfangreichen Anbieterbefragung, Installateurs- und Endkundenbefragungen sowie ergänzenden Recherchen durch EuPD Research. Hierbei wird die Annahme getroffen, dass bei Anbietern mit vornehmlich zweistufigem Vertrieb 10% der Speicher sich im Verkaufsprozess bzw. im Lager befinden und somit noch nicht installiert wurden. Bei Anbietern mit überwiegend dreistufigem Vertrieb werden hierbei 15% unterstellt.

Quelle EuPD Research Sustainable Management GmbH 2019

