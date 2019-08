28.08.2019

NATURSTROM und ANDHERI HILFE installieren 3000. Solaranlage

In Zusammenarbeit mit der ANDHERI HILFE e.V. hat der Öko-Energieversorger bereits 3.000 Solar-Home-Systeme für bedürftige Familien finanziert

Bei Nasima und ihren zwei Kindern in Bangladesch brennt jetzt elektrisches Licht. Das verdankt die junge Mutter der Solaranlage auf ihrem Dach – und der NATURSTROM AG. Im Rahmen einer langfristigen Zusammenarbeit mit der ANDHERI HILFE e. V. hat der Öko-Energieversorger bereits 3.000 Solar-Home-Systeme für bedürftige Familien finanziert und fördert so nicht nur die Energiewende in Deutschland, sondern weltweit.

„Studien zum weltweiten Temperaturanstieg zeigen immer wieder: Die, die selbst am wenigsten zur Erderwärmung beitragen, leiden unverhältnismäßig stark unter ihren Folgen“, sagt Oliver Hummel, Vorstand der NATURSTROM AG. „Deshalb ist es für NATURSTROM selbstverständlich, dass wir uns auch dort für die Energiewende engagieren, wo die Folgen der Klimakatastrophe schon jetzt am deutlichsten zu spüren sind.“ Laut dem von Germanwatch jährlich veröffentlichten globalen Klima-Risiko-Index zählt Bangladesch seit Jahren zu den Ländern, die am stärksten von Extremwettern betroffen sind – bei einem jährlichen CO 2 -Ausstoß von nur 0,4 Tonnen pro Kopf. Zum Vergleich: Deutschland verursacht 8,88 Tonnen pro Einwohner.

Seit 2008 arbeiten NATURSTROM und die ANDHERI HILFE bei der Errichtung von Solar-Home-Systemen in Bangladesch zusammen. Der Großteil der Spenden kommt durch das Kunden-werben-Kunden-Programm zusammen. Hier können Kundinnen und Kunden, die NATURSTROM erfolgreich weiterempfehlen, ihre Werberprämie an die ANDHERI HILFE abtreten – und so die Installation eines Solar-Home-Systems, bestehend aus Solarmodul, Batterie und Lampe, ermöglichen.

„Wir freuen uns, dass sich in den letzten elf Jahren tausende NATURSTROM-Kundinnen und -Kunden dafür entschieden haben, den Ausbau erneuerbarer Energien in Bangladesch zu fördern. Mit ihrer Hilfe konnten wir bereits 3.000 solcher Systeme installieren“, erzählt Elvira Greiner von der ANDHERI HILFE. Die erste Vorsitzende des Vereins hat mehrfach Familien vor Ort besucht und hautnah erlebt, wie sie in entlegenen Dörfern ohne Anbindung an das Stromnetz von den Solaranlagen profitieren.

Eine dieser Familien ist die von Nasima. Auf ihrem Dach befindet sich eine der 3.000 von NATURSTROM-Kundinnen und -Kunden mit der ANDHERI HILFE geförderten Photovoltaik-Anlagen. Wie bei den anderen unterstützten Familien ersetzt das elektrische Licht auch bei Nasima eine Petroleumlampe, deren Rauch Atemwegserkrankungen verursacht. Finanziell entlastet das Solar-Home-System die Familie, denn der Brennstoff für die Petroleumlampe ist sehr teuer.

Und auch die Umwelt profitiert von dem Umstieg auf elektrisches Licht: Dadurch sparen Nasima und ihre Kinder jährlich fast 600 Kilo CO 2 ein. So tragen sie dazu bei, den durch den Klimawandel verursachten und gerade für Bangladesch sehr bedrohlichen Anstieg des Meeresspiegels zu bremsen.

Seit über 50 Jahren setzt sich die ANDHERI HILFE für integrierte Entwicklungszusammenarbeit in Bangladesch und Indien ein. Dabei unterstützen sie neben NATURSTROM viele Tausend private Spender, Unternehmen und öffentliche Träger wie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Auch jenseits des Kunden-werben-Kunden-Programms setzt sich der Öko-Energieversorger für die gemeinnützige Organisation ein. In den vergangenen Jahren spendete das Unternehmen mehrfach für das gemeinsame Projekt, zuletzt anlässlich des 20. Firmenjubiläums.

