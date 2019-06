24.06.2019

Sonne statt fossiler Brennstoffe

Ein Umstieg von fossilen Brennstoffen zu Solarenergie könnte mit verhindern, dass europäische Hitzewellen zu einer neuen Normalität werden.

Zahlreiche Forschungsberichte zeigen, dass der Verbrauch fossiler Brennstoffe maßgeblich für die globale Erwärmung verantwortlich ist. Eine kürzlich veröffentlichte Studie zur globalen Erwärmung hat erneut bestätigt, dass die jüngste frühe europäische Hitzewelle, die Europa bereits erfasst hat, das Ergebnis des vom Menschen verursachten Klimawandels ist.



Und auch im Jahr 2018 erlebte der Kontinent ähnliche Temperaturen. Heuer sind sie jedoch wieder früher als je zuvor aufgetreten. Experten sind sich sicher, dass ähnliche Hitzewellen in den kommenden Jahren zur neuen Normalität werden, wenn nicht größere Verpflichtungen für den Einsatz erneuerbare Energien eingegangen werden, um die Abhängigkeit des Kontinents von fossilen Brennstoffen zu verringern.



Der baltische Staat Litauen verzeichnete am 12. Juni ebenfalls ein Rekordhoch mit Temperaturen von 35,7 ° C. Die Temperaturen in Frankreich, Spanien und Portugal dürften im Laufe des Monats noch bis zu 40° C erreichen. Aber noch haben wir den Zenit nicht erreicht: Wenn die Temperatur des Planeten um weitere 1,5 ° C ansteigt und das Pariser Klimaziel nicht eingehalten wird, werden Hitzewellen wie 2018 und jetzt 2019 noch häufiger sein. Wenn die Temperatur um weitere 0,5 ° C auf die Schwelle von 2 ° C ansteigt, werden sie voraussichtlich zu einem jährlichen Phänomen.



Die Autoren des neuesten Berichts meinen, dass der Anstieg der Erdtemperatur weitgehend auf den Verbrauch traditioneller Energiequellen zurückzuführen ist und dass „eine starke Reduzierung der Emissionen fossiler Brennstoffe von größter Bedeutung ist, um das Risiko beispielloser globaler Auswirkungen von Hitzewellen zu verringern. "



Wenn Europa regelmäßige Hitzewellen im Sommer vermeidet, könnte der geplante Übergang der Europäischen Union von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien zumindest für den Kontinent eine Umkehr dieses Trends bewirken. Damit die EU ihre Energieziele für 2020 erreicht, fordern fünf Mitgliedstaaten der Europäischen Union bis 2050 eine zu 100% auf erneuerbaren Energien basierende Zukunft.



Im Rahmen des Engagements Europas für eine grüne Zukunft hat sich sogar Deutschland, der größte Kohleverbraucher der EU, verpflichtet, alle Kohlekraftwerke bis 2038 zu schließen. Inzwischen hat Polen - der zweitgrößte Kohleverbraucher der Union - damit begonnen schrittweise die erneuerbaren Energien in ihren Energiemix aufnehmen, als eine Angelegenheit der nationalen Regierungspolitik. Das europäische Engagement für eine grüne Zukunft wurde 2017 erneut unterstrichen, als in der EU erstmals mehr Strom aus erneuerbaren Energien als aus fossilen Brennstoffen erzeugt wurde.



Die Sun Investment Group (SIG) ist eine Gesellschaft zur Entwicklung und Verwaltung von Solarenergieprojekten. Sie verwaltet 15% des polnischen Photovoltaikmarktes sowie andere Projekte in Litauen und im Vereinigten Königreich. Sie ist überzeugt, dass um den Klimawandel einzudämmen und das europäische Engagement für erneuerbare Energien voranzutreiben Solarenergie eine hervorragende Lösung gegen den raschen Anstieg der globalen Temperaturen bieten könnte, da sie emissionsfrei Energie erzeugt und Solarpaneele auf den Dächern und Fassaden von Gebäuden und an anderen Plätzen installiert werden können.



Im Gegensatz zu Kohle, die 97 bis 103 Kilogramm CO2 pro Million Wärmeeinheiten zur Stromerzeugung verbrennt, hat Solarenergie einen Emissionswert von Null. Darüber hinaus haben europäische Solarländer wie Italien, Spanien, Frankreich und das Vereinigte Königreich mit der Focierung von PV-Projekten zur weltweiten CO2-Reduzierung um 63 Megatonnen beigetragen.



"Die jüngsten Trends in der globalen Erwärmung sind mehr als alarmierend", sagt Aira Buskute, Leiterin der Kommunikation bei SIG. „Die Sonne ist die Energiequelle der Zukunft und die günstigen Zahlen unterstreichen die Vorteile der Umsetzung. Als Organisation möchten wir Entscheidungsträger aus der gesamten EU ermutigen, günstigere Regelungen für die Einführung erneuerbarer Energien zu entwickeln, damit Unternehmen und verantwortungsbewusste Bürger zur Entwicklung der europäischen Solarenergie beitragen und dem Umstieg aufgrund der Klimaentwicklungen rasch angehen können. “

Quelle oekonews.at | holler 2019

