05.02.2020

Stand der Energiewende in den Bundesländern: neuer Statusreport veröffentlicht

Die neue AEE-Publikation „Bundesländer mit neuer Energie“ widmet sich auf etwa 230 Seiten den neuesten Entwicklungen der Energiewende auf Länderebene.

Die Bundesländer spielen für die Gestaltung der Energiewende in Deutschland eine wesentliche Rolle: Ob es um die Flächenausweisung für Erneuerbare Energien, den Ausbau von Wärmenetzen und E-Ladestationen oder den Kohleausstieg geht: In vielen Bereichen haben die Länder entscheidenden Einfluss. Die neue AEE-Publikation „Bundesländer mit neuer Energie“ widmet sich auf etwa 230 Seiten den neuesten Entwicklungen der Energiewende auf Länderebene. Eine breite Palette an Daten, Fakten und Infografiken sowie Interviews mit den zuständigen Landesminister*innen, energiepolitische Analysen und Best-Practice-Beispiele verdeutlichen die Schwerpunkte der jeweiligen Landesregierungen bei der Energiewende.

Die deutschen Bundesländer verfügen über teils sehr unterschiedliche Voraussetzungen sowie individuelle Stärken und Schwächen. Entsprechend hat jedes Bundesland seine eigene Herangehensweise bei der Umsetzung der Energiewende. „Unser Statusreport fasst den Fortschritt der Energiewende auf Länderebene kompakt auf einen Blick zusammen. Die vielseitigen Daten und Fakten zu Strom, Wärme, Verkehr, Klimaschutz, Wirtschaft, Forschung und Effizienz zeichnen ein umfassendes Bild in den einzelnen Ländern“, sagt Dr. Robert Brandt, Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE).

Die Länder als Treiber der Energiewende

„Diese Vielfalt ist Herausforderung und Chance zugleich: Einerseits braucht es ein bestimmtes Maß an zentraler Koordination und Steuerung. Andererseits können die Länder durch eigene Maßnahmen und Ziele die Energiewende insgesamt voranbringen“, erklärt Robert Brandt zur Rollenverteilung zwischen Bund und Ländern. Mit dem Bundesländerreport will die AEE den Erfahrungsaustausch zwischen den Ländern anregen, denn der Föderalismus eröffnet ihnen auch die Möglichkeit voneinander zu lernen. Die aktuellen Lösungsansätze werden in Interviews mit den für Erneuerbare Energien zuständigen Minister*innen, mittels Best-Practice-Beispielen und durch eine Analyse der jeweiligen Landesenergiepolitik beleuchtet.

Der Statusreport wurde im Rahmen des vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projektes "Föderal Erneuerbar" erstellt.

