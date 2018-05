08.05.2018

Hanergy entwickelt stromerzeugenden Sonnenschirm "Humbrella"

Die chinesische Hanergy Thin Film Power Group Limited hat einen stromerzeugenden Sonnenschirm entwickelt und diesen "Humbrella"getauft.

Das Produkt mit integrierten Dünnschichtsolarzellen kann Strom speichern und mobile Kleingeräte per USB-Anschluss mit Elektrizität versorgen. Der Humbrella bietet damit abendliche Beleuchtung für netzferne Gebiete, überdies lassen sich Mobiltelefone laden oder elektronische Moskitofallen anschließen. Der Schirm hat einen Durchmesser von 2,7 Metern und wiegt 8,8 Kilogramm.

Zum Start des Projekts »Lighting Africa« kündigte Hanergy an, eine Million Yuan (160.000 Dollar) aus dem Verkaufserlös an Regionen Afrikas zu spenden, die nicht an das Stromnetz angeschlossen sind.

Quelle PHOTON 2018 | Hanergy 2018 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren