01.06.2018

indielux bringt Sicherheitssystem für normgerechten Anschluss von Solar-Stecker-Geräten

Das Berliner Startup indielux macht den Steckdosenanschluss von stromerzeugenden Geräten möglich.

Das Unternehmen präsentiert unter dem Namen „ready2plugin“ das erste Sicherheitssystem für diese Geräteklasse. Damit ist für den normkonformen Anschluss solcher Geräte erstmals kein Elektriker mehr erforderlich, was die Verbreitung erheblich beflügeln dürfte. Die Entwicklung ist durch eine Normänderung möglich geworden, die durch indielux maßgeblich vorangetrieben wurde. Das Konzept von ready2plugin überzeugte bereits die Jury des „The Smarter E AWARD“. Indielux gehört zum Kreis der Finalisten dieser Auszeichnung, die im Rahmen der Intersolar 2018 verliehen wird.

Mit „ready2plugin“ ist es möglich, einfach steckbare Solar-Module und Batteriespeicher bis 1800 Watt ohne Elektriker und ohne Sicherheitsprobleme in Steckdosen einzustecken. Damit kann nicht nur das Balkonmodul, wie in unseren Nachbarländern mit Bagatellgrenzen von 600 Watt, sondern auch die klassische Eigenheim-Photovoltaikanlage vom Laien angeschlossen werden. Bisher verhinderten normative Regelungen und Bedenken seitens der Netzbetreiber diese Möglichkeit der einfachen Inbetriebnahme solcher Geräte. Indielux ändert dies nun mit einem vorausschauenden Algorithmus. Der Algorithmus ist auf einem Smart- Home Gerät oder einer Smart-Home Zentrale installiert und stellt, in Übereinstimmung mit den normativen Richtlinien für die Stromeinspeisung, die zulässige Strombelastbarkeit im Endstromkreis sicher.

„ready2plugin“ basiert auf einer Studie von indielux Geschäftsführer Marcus Vietzke, PI Berlin und der HTW Berlin. Die Studie untersuchte die Auswirkungen des Anschlusses von stromerzeugenden Geräten an der Steckdose. Die Ergebnisse beeinflussten maßgeblich den Dialog mit den Normungsgremien der DKE und führten zu einer Änderung der Normung: Seit Mai 2018 ist die Nutzung der Reservekapazität einer Stromleitung möglich. In nur wenigen Monaten setzte indielux diese Normänderung nun in ein Produkt um, dass die dezentrale Energiewende durch kleine Erzeuger revolutioniert.

indielux präsentiert ein Energiemanagementsystem mit „ready2plugin inside“ auf der führenden Solarmesse Intersolar erstmals der Weltöffentlichkeit. Im Vorfeld konnte das Konzept von ready2plugin bereits die Jury des „The Smarter E AWARD“ überzeugen. Indielux steht im Finale dieser Auszeichnung, die im Rahmen der Intersolar 2018 und dessen neuen Innovationsplattform „The smarter E Europe“ vergeben wird.

Mit ready2plugin von indielux steht der Bereich der privaten, dezentralen Energieerzeugung vor einem Umbruch. Bisher konnten meist nur Hausbesitzer die Möglichkeiten einer eigenen dezentralen Stromerzeugung nutzen. Für mehr als 70 Prozent der Haushalte, vor allem für Mieter, bestanden bislang rechtliche und technische Hürden, die mit ready2plugin entfallen.

Wie flexibel Solarmodule für den Balkon, die Terrasse oder den Garten schon heute für die Eigenproduktion sinnvoll einzusetzen sind, beweist derzeit eine Ausstellung auf der Landesgartenschau in Burg in Sachsen-Anhalt, die die Stadtwerke Burg gemeinsam mit indielux konzipiert haben. Sie zeigt Anwendungen vom Gartenhaus mit Solarpanelen, über das Solarmodul für die Balkonbrüstung, bis hin zum stromerzeugenden Gartentisch.

