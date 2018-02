11.02.2018

Massenproduktion von Eigenstrom für Haus, Wärme, Pool & Sauna

Große Energieverbräuche im eigenen Haus? 25.000 kWh? Da braucht die Photovoltaik nicht aussteigen.

Eigen-Energie für Haus, Wärme, Pool und Sauna lässt sich auch massenhaft gut herstellen. Da reicht ein Hauskraftwerk für die Speicherung gar nicht aus! Und so arbeiten zwei Geräte im Farming-Betrieb. PV, Wärmepumpe, Hauskraftwerke - bei diesem Haus in Konstanz zeigt Energiewende-Technik, was sie kann.

Quelle Leben mit der Energiewende 2018

