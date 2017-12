18.12.2017

Solaranlagen rechnen sich wieder

Jetzt sogar ganz einfach online kaufen.

Das Berliner Energie-Startup ZOLAR macht den Kauf einer Solaranlage für jeden Eigenheimbesitzer so einfach, individuell und transparent wie nie zuvor.

Eine Photovoltaik-Anlage ist mittlerweile die einfachste und kostengünstigste Möglichkeit zur Stromerzeugung. Der Kauf war bislang jedoch meist kompliziert. ZOLAR hat hierfür eine Lösung entwickelt: Mit Hilfe eines Online-Konfigurators kann der Kunde die Komponenten der Anlage seinen eigenen Wünschen entsprechen anpassen und dabei auf eine breite Auswahl an Herstellern und Komponenten zurückgreifen, ohne jegliches Vorwissen zu benötigen. Der Konfigurator schlägt ihm dabei nur miteinander kompatible Komponenten vor, um den optimalen Betrieb der Anlage zu gewährleisten.

Viele Eigenheimbesitzer kennen das Problem: Sie haben sich ein Haus gekauft, um unabhängiger zu werden und keine teuren Mietkosten mehr tragen zu müssen. Doch mit der ersten Stromrechnung folgt meist auch die erste Ernüchterung. Denn die Kosten für den Stromverbrauch übertreffen oft die Erwartungen. Denn aufgrund der stetig steigenden Stromkosten der großen Energieversorger können hier hohe Rechnungen entstehen.

Nicht wenige denken daher über Alternativen nach, die sie unabhängiger vom Energieversorger und den steigenden Strompreisen werden lassen. Die eigene Photovoltaik-Anlage ist hier die optimale Lösung. Mit dieser lässt sich die Energie der Sonne nutzen, um kostengünstigen und sauberen Öko-Strom zu produzieren, der die Verbraucher des Haushaltes versorgt. Auf diese Weise lässt sich ein erheblicher Teil des Strombedarfs durch den von der Anlage erzeugten Solarstrom decken, d.h. es muss weniger Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen werden. Das spart langfristig Geld.

Mit einem Stromspeicher den Eigenverbrauch erhöhen

Mit einem Stromspeicher lässt sich der Eigenverbrauch sogar noch erhöhen, wodurch ein Autarkiegrad von über 80% erreicht werden kann, was bedeutet, dass nur rund 20% des benötigten Stromes weiterhin aus dem Netz bezogen werden müssen. In Verbindung mit Brauchwasser-Wärmepumpen oder Heizstäben lässt sich der Eigenverbrauch weiter erhöhen. Besitzt man zudem ein E-Auto oder denkt über den Kauf eines solchen nach, so ist die Installation einer E-Ladesäule empfehlenswert, da der eigens erzeugte Solarstrom so zusätzlich genutzt werden kann, um das eigene Auto praktisch kostenlos aufladen zu können.

Die Vorteile einer Photovoltaik-Anlage sind also immens. Doch der Kauf einer solchen Anlage war bisher meist kompliziert und mit einem erhöhten Aufwand für den Interessenten verbunden. Meist wussten die Kunden nicht, welche Komponenten sie bei einem Kauf erhalten und wie hoch der Preis inklusive Installation am Ende wirklich sein würde.

ZOLAR macht den Kauf eine Solaranlage spielend einfachZOLAR hat dieses Problem erkannt und hierfür eine innovative Lösung gefunden. So entwickelte das Team einen Online-Konfigurator, der es dem Kunden ermöglicht, auf Basis einer bereits im Vorfeld optimal geplanten Solaranlage, individuelle Anpassungen vorzunehmen, ohne dazu jegliches Vorwissen zu benötigen. Jeder Interessent kann somit aus einer breiten Palette von Herstellern und Komponenten auswählen, die seinen Wünschen entsprechen. Der Konfigurator schlägt dabei nur miteinander kompatible Komponenten vor und weist den Nutzer auf notwendige Änderungen hin. So wird sichergestellt, dass der Kunde eine vollfunktionsfähige Anlage erhält.

Zusätzlich steht ihm ein ZOLAR Kundenberater jederzeit telefonisch zur Seite, um letzte aufkommende Fragen zu klären. Das macht den Kauf der Anlage so einfach, individuell und transparent wie nie zuvor. Das von ZOLAR angebotene Rundum-Schutz-Paket sorgt hierbei für noch mehr Sicherheit, denn sämtliche Komponenten der Anlage sind auf diese Weise über einen Zeitraum von 2 Jahren versichert und werden nach Ablauf der Frist erneut fachmännisch überprüft. So werden potenzielle Gefahren- oder Fehlerquellen bereits im Vorfeld vermieden.

Ist der Kunde mit der Konfiguration zufrieden, kann er den Kauf der Anlage inklusive Installation zum Festpreis mit nur einem Klick online abschließen oder aber eine Finanzierungsanfrage an die Bank stellen, auf die er innerhalb von 30 Sekunden eine Sofort-Zusage erhält. Der gesamte Prozess, von der Planung der Anlage über deren Konfiguration bis hin zum Kauf, geht somit online vonstatten.

Nach dem Kauf wird das Design der Anlage vor Ort vom installierenden Fachbetrieb überprüft und letzte Details mit dem Kunden besprochen. Dabei greift ZOLAR auf ein deutschlandweites Netzwerk von Fachpartnern zurück, die die Installation übernehmen. Ist der Kunde zufrieden, wird mit der Installation der Solaranlage begonnen. ZOLAR bleibt dabei über die gesamte Laufzeit der Anlage Ansprechpartner für den Kunden.



Werden also auch Sie unabhängiger von steigenden Stromkosten und lassen Sie sich noch heute Ihr individuelles, kostenloses und für Sie unverbindliches Angebot Werden also auch Sie unabhängiger von steigenden Stromkosten und lassen Sie sich noch heute Ihr individuelles, kostenloses und für Sie unverbindliches Angebot hier erstellen!

Quelle forum | 2017 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren