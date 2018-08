25.08.2018

Spanien: Bis 2030 50% erneuerbare Energien im Stromsektor

Nach Prognosen von GlobalData werden bis zum Jahr 2030 fast 50% der installierten Leistung Spaniens auf erneuerbare Energiequellen entfallen.

Spaniens installierte Gesamtkapazität erhöhte sich von 55,5 Gigawatt (GW) im Jahr 2000 auf 104,4 GW im Jahr 2017 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,8% zwischen 2000 und 2017, so GlobalData, ein führendes Daten- und Analyseunternehmen. Es wird erwartet, dass das Wachstum von 201,8 bis 2030 bei einer niedrigeren jährlichen Wachstumsrate von 1,8% weiter anhält und im Jahr 2030 131,1 GW erreicht werden.



Der neueste Bericht des Unternehmens: "Spaniens Energiemarktprognose bis 2030, Aktualisierung 2018" gibt an, dass der Anteil der erneuerbaren Energien am spanischen Kapazitätsmix im Jahr 2000 knapp 5% betrug und sich 2017 bereits auf 30,3% versechsfacht hat.



Spanien muss seinen Sektor der erneuerbaren Energien weiter ausbauen, um seine Abhängigkeit von Wärmekraftwerken zu verringern. Derzeit bezieht es den größten Teil des Stroms aus thermischen fossilen Energiequellen, verfügt jedoch nicht über große Reserven fossiler Brennstoffe, was dazu zwingt, auf Gasimporte aus Algerien, Nigeria, Katar und Ägypten sowie auf Ölimporte aus dem Nahen Osten angewiesen zu sein. Die heimischen Kohlereserven sind von schlechter Qualität und erfordern Importe aus Südafrika, Kolumbien, den USA und Russland.



Chiradeep Chatterjee, Power Analyst bei GlobalData, sagt: "Spaniens neue sozialistische Regierung, die im Juni 2018 an die Macht kam, nahm eine aggressivere Haltung in Bezug auf erneuerbare Energien ein und unterstützte eine Bewegung in der EU, deren Mitglied sie ist, erneuerbare Energiequellen von derzeit 27% auf 35% bis 2030 zu erhöhen. Die EU hat schließlich ihr Ziel bis 2030 auf 32% erhöht, was für alle ihre Mitglieder verbindlich ist.



"Als Ergebnis dieser Politikverschiebung zeigt unsere Analyse, dass die PV-Kapazität in Spanien mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13,1% wachsen wird, während die Onshore-Windkapazität zwischen 2018 und 2030 um 3,3% wachsen wird. Erneuerbare Energiequellen werden voraussichtlich 2030 zu 48,6% des Gesamtkapazitätsmixes beitragen. "



Die geographische Lage Spaniens wirkt sich insbesondere zugunsten der Solarenergie aus und ermöglicht damit eine höhere Wachstumsrate. Der südliche Teil des Landes ist sonnig, was zu einem noch größeren Potenzial für Solarenergie führt.

Quelle oekonews.at | holler 2018

