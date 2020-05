10.05.2020

“Es gibt keinen PLANet B”

Handbuch für die großen Herausforderungen unserer Zeit

Klimawandel, Welternährung, Biodiversität, Plastikmüll, – die Liste der akuten Weltprobleme scheint endlos. Doch was ist am dringendsten, was bringt uns wirklichen Lösungen näher? Wie können wir den CO 2 -Ausstoß nachhaltig minimieren? Sollten wir alle Vegetarier werden? Wie können wir die Kontrolle über die rasante technogische Entwicklung behalten? Und was kann jeder einzelne von uns tun?

Glücklicherweise hat Mike Berners-Lee die Zahlen durchgerechnet und eine Vorgehensweise entworfen, die praktisch und sogar unterhaltsam ist. Zum ersten Mal werden die ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der heutigen Zeit aus einer großen Perspektive an einem Ort dargestellt und bis zu den zugrunde liegenden Wurzeln zurückverfolgt – Fragen, wie wir leben und denken. “Dieses Buch wird Sie schockieren, Sie überraschen – und dann zum Lachen bringen”, schreibt der Midas-Verlag im Klappentext.

Dies ist kein Kassandra-Buch, sondern ein ebenso umfassendes wie unterhaltsam geschriebenes Handbuch eines Experten, der über die drängendsten Probleme der Menschheit seit Jahren wissenschaftlich forscht, diese substanziell analysiert hat und nun erstmals konkrete und gangbare Lösungswege aufzeigt. Untermauert von belegten Fakten und Analysen liefert Mike Berners-Lee ein wirklich umfassendes Bild der großen Herausforderungen unserer Zeit in Umwelt-, Wirtschafts- und Gesellschaftsfragen.

Dabei geht er den Ursachen dieser Probleme auf den Grund, hinterfragt konsequent unsere Lebens- und Denkweisen und eröffnet den Blick auf Lösungen, zu denen jeder einzelne von uns konkret und sofort beitragen kann.

Der Autor

Mike Berners-Lee, Bruder von Tim Berners-Lee (dem „Erfinder des Interet“) ist Professor am Institut für Soziale Zukunft an der Lancaster University. Dort forscht er insbesondere über die Themen Nachhaltigkeit und zu praktikablen Antworten auf die ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

