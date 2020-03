Ab diesem Jahr wird die Sendung "Franz Alt - Transparenz TV" einmal im Monat durch die Sendung "Franz Alt - Monats-Report" ergänzt. Einmal im Monat zieht Franz Alt eine Bilanz des politischen Monats aus ökologischer, friedens- und umweltpolitischer Sicht.

Im "Report Februar 2020" geht es um diese Themen:

NEUE KOALITIONEN

Schneller als gedacht haben sich die CDU, FDP und die AfD politisch zusammen getan und wählten gemeinsam einen Ministerpräsidenten. Nachträglich verfemt, doch politisch hat das Zukunft. Denn so lassen sich neue Mehrheiten bilden, die politisch wiederum einen Politikwechsel hin zu Klimaschutz, Energiewende und Friedenspolitik erneut verhindern. Ganz rechts scheint salonfähig zu werden. Droht Deutschland weit nach rechts zu kippen?

CORONA-VIRUS-HYSTERIE?

Der Corona-Virus ist das neue Lieblingsthema der Medien. Die Berichterstattung hat in Deutschland jetzt zu Hamsterkäufen geführt, worüber die Medien wiederum berichten. Schaffen die Medien nicht selber eine Realität, indem sie ein Thema massiv aufpeitschen, um dann über die Auswirkungen ihrer damit produzierten Hysterie zu berichten? Was sagt der erfahrene Journalist Franz Alt dazu? Wie müsste eine angemessene Berichterstattung über das Thema aussehen?

OFFENE GRENZEN

Die Türkei hat die Grenze für Flüchtlinge nach Europa geöffnet. Nun gilt in den Medien Erdogan als Bösewicht. Doch der hatte die mangelnde Unterstützung Europas bei der Flüchtlingshilfe beklagt. Über 3,5 Millionen Flüchtlinge beherbergt die Türkei und spielt damit den Lückenbüßer. Hilfszusagen aus Europa wurden offenbar nicht eingehalten. Ankündigungen von Hilfszahlungen, die dann nicht erfolgen, haben in der westlichen Politik lange Tradition. Wie gehen wir nun mit der neuen Flüchtlingswelle um und wie können wir uns ehrlich dem Thema nähern?

AMOKLÄUFE AUCH IN DEUTSCHLAND

Fast hat sich die Öffentlichkeit an Amokläufe in den USA gewöhnt. Hanau und andere Fälle zeigen, dass die offenbar von Rechtsextremen kopiert werden und in „Mode“ kommen. Müssen wir uns daran nun „gewöhnen“? Was sind die richtigen Antworten und Maßnahmen? Von mehr Überwachung wird gesprochen und mehr Polizeipräsenz. Doch genau wie in den USA wird vor der Entwaffnung der Bevölkerung zurückgeschreckt. Wird es Zeit, privaten Waffenbesitz zu verbieten?