"forum" - Nachhaltig Wirtschaften - Dabeisein ist alles!

15.03.2020

Weil Spitzenleistungen inspirieren, motivieren und ermutigen, präsentiert forum im aktuellen Heft ausgezeichnete Projekte und Organisationen, die als Leuchttürme dienen, wenn es gilt, Neuland zu betreten und außerordentliche Herausforderungen anzunehmen.

Der Heft-Schwerpunkt Bau und Innovation präsentiert denn auch den ersten „Bundespreis UMWELT & BAUEN" sowie Spitzenleistungen und würdige Preisträger, die zeigen, wie Bauprojekte und mutige Unternehmen neue Standards in Bezug auf Funktionalität, Nachhaltigkeit und Design setzen.

Die Themenstrecke Ernährung zeigt, dass es Zeit ist für die Rettung unserer Lebensmittel, denn Hunger ist ein Kind der Armut und nicht der mangelnden Nahrungsmittel.

Weitere Beiträge im neuen Heft

Reduce, reuse, recycle Lösungen für das Kunststoffproblem

Greenwashing-Alarm Wird die Finanzwirtschaft wirklich grün?

Saubere Energie für Afrika Wie Solarstrom Dörfer in Mali und Niger verändert

Generationengerechtigkeit Der Schlüssel zu einem radikalen Turnaround

Action, bitte! Grüne Produktionen sind in der Filmbranche auf Siegeszug.

Brücken zum Frieden Filme für alle Generationen beim Cosmic Cine Festival

Inhaltsverzeichnis zum Download

Dies und vieles mehr finden Sie in forum Nachhaltig Wirtschaften. Das inspirierende Magazin mit 116 Seiten ist seit Anfang März am Kiosk in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich und kann in der Printversion oder als PDF-Magazin direkt beim Verlag zum Preis von EUR 7,50 bestellt werden.