Das Konjunktur-Paket der Bundesregierung fördert E-Autos und lässt Benziner und Diesel leer ausgehen.

Erstmals in der Geschichte des Autolandes Deutschlands ist der gesellschaftliche Druck für Umwelt und Gesundheit stärker als der Druck der alten Auto-Lobby.

Das ist das Ende der Benzinrepublik Deutschland.

Es könnte aber auch weltweit ein Durchbruch sein. Denn nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt – vor allem in China, Frankreich und Kalifornien - ist das Elektroauto auf dem Vormarsch.

Doch wie ökologisch ist das E-Auto wirklich?