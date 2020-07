Franz Alt: Der Dalai Lama wird 85 Jahre alt - Die Laudatio

Franz Alt und der Dalai Lama sind seit vielen Jahren befreundet. Ihre gemeinsamen Bücher haben weltweit ein Millionenpublikum erreicht.

Im aktuellen Kinofilm "Autark - Leben mit der Energiewende" sind der Dalai Lama und Franz Alt gemeinsam in Aktion zu sehen. Wir zeigen in dieser Sendung exklusiv den Filmausschnitt.

Im Gespräch mit Frank Farenski erzählt Franz Alt, wie die Freundschaft begann und was in seinen Augen die besondere Botschaft des Dalai Lamas ist. Welche Bilanz attestiert der deutsche Journalist seinem Freund, was ist noch zu tun?

Hat sich die Welt in all diesen Jahren dank des Dalai Lamas zu einem besseren Ort entwickelt?

Studiogast: Franz Alt

Franz Alt Moderation: Frank Farenski, Transparenz TV