Große Mehrheit der VerbraucherInnen will Nutri-Score-Ampel

In anderen Ländern gibt es längst die Nutri-Score-Ampel

foodwatch forderte gemeinsam mit den medizinisch-wissenschaftlichen Fachorganisationen Bundesernährungsministerin Julia Klöckner auf, jetzt schnellstmöglich den Nutri-Score einzuführen. Im Kampf gegen Fehlernährung und Übergewicht ist eine verständliche Nährwertkennzeichnung in Ampelfarben ein wichtiger Baustein. Der von unabhängigen französischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickelte Nutri-Score wird bereits in Frankreich und Belgien verwendet, Spanien hat seine Einführung angekündigt und auch in Portugal, Luxemburg und der Schweiz wird über die Einführung diskutiert. Das Modell nimmt eine Gesamtbewertung der Nährwertzusammensetzung eines Produktes vor, indem es ernährungsphysiologisch günstige und ungünstige Nährwertbestandteile miteinander verrechnet und auf einer von grün nach rot abgestuften Farbskala einordnet. Mit dem Nutri-Score lassen sich so die Nährwerte verschiedener Lebensmittel wie Tiefkühlpizzen, Frühstücksflocken oder Fruchtjoghurts auf einen Blick vergleichen.

Den „Wegweiser Ernährung“ hat Julia Klöckner im Mai vorgelegt, das staatliche Max Rubner-Institut hatte das Modell in ihrem Auftrag entwickelt. Anders als beim Nutri-Score fehlt bei diesem „Waben“-Modell eine Einordnung in Ampelfarben.

Die Forsa-Umfrage wurde beauftragt von: Deutsche Allianz Nichtübertragbare Krankheiten DANK, foodwatch e.V., Deutsche Diabetes Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Deutsche Diabetes Stiftung, Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, DiabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe, Deutsche Adipositas-Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin