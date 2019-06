Transparenz TV: Energie-Stars bei Franz Alt

Fast einen Monat liegt die Weltleitmesse InterSolar 2019 schon wieder zurück. Franz Alt traf und sprach dort mit vielen Stars der Energiewende. Zum Beispiel mit

Ferdinand Dudenhöffer

Ulf Merbold

Ernst Ulrich von Weizsäcker

Eike R. Weber

Hans-Joachim Schellnhuber

Stefan Rahmstorf

und andere mehr. Sehen Sie die spannenden Interviews, die viele Forderungen an die Politik und Wirtschaft beinhalten, Hinweise auch an jedermann geben, was für unsere Zukunft auf diesem einem bewohnbaren Planeten unbedingt zu beachten und machen ist.