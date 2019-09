07.09.2019

TV-Tipp: Rettet die Insekten

SWR Fernsehen | 08.09.2019 | 20:15 Uhr

Insekten sind in die Schlagzeilen geraten. In manchen Gebieten ist ihre Zahl in den letzten Jahrzehnten um 75 Prozent zurückgegangen. Vom Insektensterben ist die Rede.

Es krabbelt, fliegt, summt ... bald nicht mehr?

Es scheint, als ob keine Insektengruppe verschont bleibt: Libellen, Bienen, Käfer, Schmetterlinge - überall gibt es vor allem Verlierer. Andererseits tauchen in jüngster Zeit gerade in Südwestdeutschland immer mehr neue Arten auf. Wie kommt das?

Retten oder bekämpfen?

Können wir uns darüber freuen, dass es weniger Mücken, Fliegen und Wespen gibt? Sind wir verpflichtet, auch ihr Überleben zu sichern? Was ist passiert und was muss getan werden, um die Insekten zu retten? Wer sind die Hauptverantwortlichen für das Insektensterben? Ist es die Landwirtschaft? Der Klimawandel? Oder die zunehmende Versiegelung unbebauter Flächen?

Natürlicher Kreislauf - nicht ohne Insekten!

Eindrucksvolle Bilder zeigen, wie faszinierend Insekten sind. Fachleute erforschen das Leben und den Rückgang dieser Tiergruppe und zeigen Initiativen, die sich aktiv für den Insektenschutz einsetzen. Eine Aufgabe von immenser Tragweite, denn der Untergang der Insekten würde eine ungeahnte Kettenreaktion nach sich ziehen. Online-Special | Rettet die Insekten! | Insekten machen rund die Hälfte aller Arten aus - aber sie sind stark bedroht. | mehr

Quelle SWR Fernsehen 2019 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren