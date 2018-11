10.11.2018

Sonnenenergie in der Landwirtschaft

Ostfriesischer Landwirt nimmt Energiezukunft in eigene Hände

Der Ommenhof liegt rund 3500 Meter vom Wattenmeer entfernt und rund 2000 Meter südöstlich des Fremdenverkehrsortes Carolinensiel. Wer vom Ommenhof in nördliche Richtung wandert und etwa 10 Grad nach Westen schwenkt landet bei Ebbe unvermeidlich auf der Insel Spikeroog.



Wie viele Höfe in der Region ist auch der Ommenhof ein landwirtschaftlicher Mischbetrieb. Zur Einnahmequelle gehören rund 100 Milchkühe, aber auch Ziegen, Hühner, Kaninchen und Schweine, sowie ein Gästehaus mit Ferienwohnungen.



Bisher bezieht der Ommenhof seine komplette Energie aus dem öffentlichen Netz, gut 45.000 Kilowattstunden pro Jahr. Das wird sich diese Woche ändern, denn der Betrieb erhält eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 60 Kilowatt-peak und einen CrystalTower Stromspeicher des Bremer Herstellers Powertrust mit 65 Kilowattstunden nutzbarer Kapazität.



Der Stromspeicher wird dafür sorgen, dass der selbst erzeugte PV-Strom zeitversetzt verbraucht werden kann, denn über 60 Prozent des Stroms wird auf dem Hof in der Nacht benötigt. Und weil es ein landwirtschaftlicher Betrieb ist, braucht der auch richtig „Wumms“ in der Leitung. Deshalb liefert der CrystalTower auch eine echte dreiphasige Versorgung mit 27 Kilowatt Ausgangsleistung.



Installation von Photovoltaik und Stromspeicher erfolgt am Donnerstag. Wir berichten nach erfolgreicher Fertigstellung wieder frisch aus Ostfriesland und verfolgen, wie sich die Energie-Autarkie auf dem Ommenhof entwickelt.

Live erleben können Landwirte die neue Klasse Hochvoltspeicher auf der Eurotier / Energy Decentral, 13. – 16. Nov. 2018 in Hannover, Halle 25/Stand K10.

Kraftstoff für die Energiewende: Biomethan erschließt neue Vermarktungspotenziale für Land- und Energiewirte - Mobilitäts- und Energiewende wachsen immer stärker zusammen. Vom 13. bis 16. November 2018 zeigt die EnergyDecentral, wie diese beiden Sektoren zusammenpassen.

Quelle powertrust GmbH 2018 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren