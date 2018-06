16.06.2018

Cradle to Cradle Congress 2018: Die globale Plattform für C2C Innovation

Am 14. & 15. September findet der fünfte internationale Cradle to Cradle Congress (C2CC18) in Lüneburg an der Leuphana Universität statt.

Der Congress ist die weltweit größte Cradle to Cradle-Plattform – hier werden kreislauffähige Innovationen entwickelt, vorgestellt und diskutiert. Am Congress trifft die C2C Community jährlich auf zentrale Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Politik und Gesellschaft. Foren, Vorträge und Expert*innengespräche bieten Raum für Austausch und Vernetzung. Panels, Vorträge und interaktive Foren bieten Raum für Austausch und Vernetzung.



Das Innovationskonzept Cradle to Cradle, übersetzt „von der Wiege zur Wiege“, steht für ein Designkonzept, bei dem gesunde Materialien kontinuierlich in biologischen und technischen Kreisläufen zirkulieren - Abfall gibt es nicht. Produkte und Produktionsprozesse sind für Mensch und Umwelt gesund und speisen sich ausschließlich aus erneuerbaren Energien.

Auch in diesem Jahr wird der Congress ein breites Themenspektrum abdecken: Neben dem Vertiefungsthema Fashion & Textil wird es verschiedene Formate unter anderem zu den Themen Bau, Plastik, Best Practice, In Transition, Wissenschaft sowie Global Challenges geben.



Zu den Akteur*innen der letzten Jahre gehören unter anderem spannende Persönlichkeiten wie Sarah Wiener (Starköchin & Beirat C2C e.V.), Bela B. (Musiker & Komponist), Inez Björg David (Schauspielerin & Beirat C2C e.V.), Wolfgang Grupp (Geschäftsführer und Inhaber Trigema), Dr. Michael Schmidt-Salomon (Philosoph & Beirat C2C e.V.), Dr. Franz Alt (Journalist & Autor), Prins Carlos de Bourbon de Parme (Nachhaltigkeitsexperte, Niederländische Königsfamilie) sowie Prof. Dr. Michael Braungart (Gründer des C2C Konzepts, Geschäftsführer EPEA GmbH & Beirat C2C e.V.).

c2c-kongress.de/programm C2CC18 findet am Freitag, dem 14., und Samstag, dem 15. September 2018, in dem von Stararchitekt Daniel Libeskind entworfenen Zentralgebäude der Leuphana Universität Lüneburg statt.

Tickets gibt’s unter www.c2c-kongress.de/registrierung

