01.12.2018

Ein anderer Kapitalismus ist machbar

Muhammad Yunus: "Wie Social Business Armut beseitigt, Arbeitslosigkeit abschafft und Nachhaltigkeit fördert."

"Wir müssen Wirtschaft ganz neu denken!" (Muhammad Yunus)

Wie kann eine Wirtschaftsordnung jenseits des Kapitalismus aussehen?

Und welche Schritte müssen gegangen werden, damit diese neue Ordnung Wirklichkeit wird?

Muhammad Yunus entwickelt in diesem Buch die konkrete Vision einer neuen, postkapitalistischen Welt. Sein Denken setzt bei einer neuen Sicht vom Menschen an: Dieser ist eben nicht allein der auf Eigennutz ausgerichtete Homo Oeconomicus, dem es nur um die individuelle Profitmaximierung geht, sondern mindestens ebenso ein zutiefst soziales, am Gemeinwohl interessiertes Wesen. Wenn es gelingt, diesem Streben des Menschen Raum zu geben, dann ist das der Beginn einer zivilisatorischen Revolution.

Das neue Werk des Friedensnobelpreisträgers und Bestseller-Autors Gemeinwohl statt Egoismus und Gier Mitreißende Ideen für eine zivilisatorische Revolution Ein hoffnungsvoller Lösungsansatz für die zentralen Probleme unserer Zeit

Quelle Gütersloher Verlagshaus 2018

