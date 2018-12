07.12.2018

Frauen bewegen die Welt

forum Nachhaltig Wirtschaften 04/2018 Die forum-Redaktion hat den Schwerpunkt des brandaktuellen Heftes den Frauen gewidmet.

Nicht nur weil wir in diesem Jahr 100 Jahre Wahlrecht der Frauen in Deutschland feiern, sondern auch weil Frauen ganz besonders engagiert sind, unsere Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. forum berichtet über 200 Frauen und was sie bewegt, fordert eine gemeinsame Sprache von Männern und Frauen, portraitiert Miss Fairtrade und stellt Frauennetzwerke vor.

Das einzig Beständige ist der Wandel

Die neue Ausgabe zeigt auch den Wandel. Nicht nur die Folgen des Klimawandels, sondern vor allem auch den positiven Wandel zum Beispiel in der Finanzwirtschaft, oder den Wandel an den Universitäten und wie führende Denker dort eine neue Wirtschaftslehre entwickeln. Es zeigt, wie Österreich mit der Mission 2030 auf dem Weg zu einer CO 2 -freien Gesellschaft ist – und vieles mehr.

Holy Shit! Heilige Scheiße?

Auch vor provozierenden Themen schreckt die neue Ausgabe von forum nicht zurück und berichtet, wie menschliche Exkremente als wirtschaftliche Ressource genutzt werden können und dass immer noch zu viele Abfälle auf Deponien, in Strudeln und Schornsteinen landen, statt als Wertstoff im Kreislauf genutzt zu werden.

Weitere inspirierende Beiträge im neuen Heft

Kampf fürs Wasser… Aktivisten, NGOs und Unternehmen Hand in Hand

Aktivisten, NGOs und Unternehmen Hand in Hand Schenken macht Freude - Nachhaltige Werbegeschenke und Geschenktipps

- Nachhaltige Werbegeschenke und Geschenktipps Slow Fashion - Ansätze für eine nachhaltige Bekleidungsindustrie

- Ansätze für eine nachhaltige Bekleidungsindustrie Textilrecycling 4.0 - Herausforderungen und neue Geschäftsmodelle

- Herausforderungen und neue Geschäftsmodelle Wie wird eine Quartiersentwicklung nachhaltig? Best Practice-Beispiele

Best Practice-Beispiele Die Werbehexen - Wie man aus Quengelmonstern schlaue Werbedetektive macht!

- Wie man aus Quengelmonstern schlaue Werbedetektive macht! Sikkim - eine Blaupause für unsere Zukunft Die Bio-Revolution beginnt in Indien

Dies und vieles mehr finden Sie in der aktuellen Ausgabe von forum Nachhaltig Wirtschaften. Das inspirierende Magazin ist am Kiosk in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich und kann in der Printversion oder als PDF-Magazin direkt beim Verlag zum Preis von EUR 7,50 bestellt werden.





Quelle Wirtschaftsmagazin forum Nachhaltig Wirtschaften 2018 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren