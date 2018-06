Lust auf Zukunft

26.06.2018

"Darum ist es höchste Zeit, die Wende zu schaffen." (Franz Alt)

Wir leben in einer Wendezeit und in einer Zeitenwende. Eine wirkliche Transformation wird aus ganz konkreten und praktischen Kehrtwendungen in vielen Bereichen bestehen: in der solaren Energieversorgung, im Verkehrswesen, in der globalen Wasserwirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft, in der Arbeit der Zukunft – und nicht zuletzt in der weltweiten Verteilung der Macht.

Mit dieser Liebeserklärung an die Zukunft will Franz Alt zeigen, warum es nötig und wie es möglich ist, unseren Heimatplaneten für die nachfolgenden Generationen lebenswert zu erhalten.

Zukunft ist machbar!

Zum 80. Geburtstag von Franz Alt am 17. Juli 2018

Ein leidenschaftlicher Aufruf, anders zu denken und nachhaltig zu leben

Ohne ökologische Wende keine Zukunft

Stimmen zum Buch: