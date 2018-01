09.01.2018

Passivhäuser: komfortabel, zukunftssicher und sparsam

Passivhaus Kompendium 2018 erschienen

Das Passivhaus Kompendium 2018 ist ab sofort lieferbar. Die neue Ausgabe des Magazins mitdem Untertitel „spürbar besser bauen“ präsentiert auf fast 180 Seiten die Stärken desPassivhauses. Dazu gehören eine sehr gute Bauqualität, hohe Behaglichkeit, Zukunftssicherheitund natürlich der niedrige Heizwärmebedarf.

Das Jahresmagazin stellt Experten, Ideen, Produkte und Beispiele für das Passivhaus, dasPassivhaus Plus, das Passivhaus Premium und besonders sparsame Effizienzhäuser vor. Fastdreißig Autoren beschäftigen sich in ihren Fachbeiträgen unter anderem mit der Wirtschaftlichkeitvon Passivhäusern, mit strombasierten Versorgungskonzepten, mit Materialien vonFensterrahmen sowie mit der Tatsache, dass Passivhäuser eine interessante Speichermasse inden Netzen der Zukunft darstellen.

Auch mit unbequemen Wahrheiten beschäftigt sich das Passivhaus Kompendium: Warum ist dasKfW-Effizienzhaus 55 eigentlich ein Effizienzhaus 73? Welche Effekte machen Einsparungennach Sanierungen zunichte? Wieso sind viele Plusenergiehäuser schlechter als versprochen?Wie verlässlich sind Berechnungen zur energetischen Bewertung?

Die Luftdichtung für Passivhäuser wird genauso thematisiert wie Lüftung in Mehrfamilienhäusernoder Nichtwohngebäuden. Zwei Beiträge befassen sich mit der weltweiten Passivhausbewegungund der Umsetzung in den verschiedensten Klimazonen. Auch schnell erstellte Passivhäuser inModulbauweise werden gezeigt. Alle Passivhauskriterien und -klassen sind in aktuellenInfografiken zusammengefasst.

Gehört die Tiefgarage in die thermische Hülle? Lässt sich Dämmung mit Wärmerückgewinnungkompensieren? Gibt es Innendämmung im Passivhaus? Was wird der Gesetzgeber künftigregeln? Wie funktioniert das kleinste Passivhaus der Welt? Solche Fragen werden ebensobeantwortet wie die, ob Ionisation ein Weg zur Luftverbesserung ist oder ob künftig raumweisedezentrale Kleinstwärmepumpen zum Einsatz kommen.

Das Passivhaus Kompendium versteht sich als Standardwerk für alle, die sich beruflich oder alsBauherr mit energieeffizientem Bauen beschäftigen. Die 176 Seiten starke Ausgabe 2018 kostetEUR 8,40 und ist im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich. Über den Buchhandel kann dasMagazin unter ISBN 978-3-944549-17-0 bezogen werden. Leseproben und weitereBestellmöglichkeiten sowie Links zu digitalen Ausgaben gibt es unter www.phk-verlag.de.

