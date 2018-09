15.09.2018

Stephen Hawkings Vermächtnis

In seinem letzten Buch gibt Stephen Hawking Antworten auf die drängendsten Fragen unserer Zeit und nimmt uns mit auf eine persönliche Reise durch das Universum seiner Weltanschauung.

Seine Gedanken zu Ursprung und Zukunft der Menschheit sind zugleich

eine Mahnung, unseren Heimatplaneten besser vor den Gefahren unserer Gegenwart

zu schützen. Zugänglich und klar finden Sie in diesem Buch Hawkings Antworten auf die

drängendsten Fragen unserer Zeit.



- Warum gibt es uns Menschen überhaupt?

- Und woher kommen wir?

- Gibt es im Weltall andere intelligente Lebewesen?

- Existiert Gott?

- In welchem Zustand befindet sich unser Heimatplanet?

- Werden wir auf der Erde überleben?

- Retten oder zerstören uns Naturwissenschaften und Technik?

- Hilft uns die künstliche Intelligenz, die Erde zu bewahren?

- Können wir den Weltraum bevölkern?

- Wie werden wir die Schwächsten – Kinder, Kranke, alte Menschen – schützen?

- Wie werden wir unsere Kinder erziehen?



Brillanter Physiker, revolutionärer Kosmologe, unerschütterlicher Optimist. Für Stephen Hawking bergen die Weiten des Universums nicht nur naturwissenschaftliche Geheimnisse. In seinem persönlichsten Buch beantwortet der Autor die großen Fragen des menschlichen Lebens und spricht die wichtigsten Themen unserer Zeit an. Zugänglich und klar erläutert er die Folgen des menschlichen Fortschritts – vom Klimawandel bis hin zu künstlicher Intelligenz – und diskutiert seine Gefahren. Hier finden Sie Hawkings Antworten auf die Urfragen der Menschheit. Ein großer Appell an politische Machthaber und jeden Einzelnen von uns, unseren bedrohten Heimatplaneten besser zu schützen.

Stephen William Hawking (1942 – 2018) war ein britischer Astrophysiker und Sachbuchautor. Von 1979 bis 2009 lehrte er als Professor für angewandte Mathematik und theoretische Physik an der University of Cambridge. Für seine bahnbrechenden Forschungsbeiträge zur Kosmologie, zur allgemeinen Relativitätstheorie und zu Schwarzen Löchern wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. »Eine kurze Geschichte der Zeit« und »Das Universum in der Nussschale« gehören zu den erfolgreichsten Sachbüchern der Welt. 1963 wurde bei Hawking Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert; infolge der Erkrankung verlor er seine motorischen und sprachlichen Fähigkeiten. Zur verbalen Kommunikation nutzte Hawking seit 1985 einen Sprachcomputer.

Stephen Hawking "Kurze Antworten auf große Fragen" | noch nicht lieferbar - Erscheinungstermin 16.10.2018

Quelle Klett Cotta Verlag 2018 Diese Meldung teilen

